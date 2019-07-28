Президент України Володимир Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу, "аби віра єднала, а не розділяла українців".

Про це йдеться у привітанні Зеленського з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України, яке розміщено у Твіттері глави держави.

"Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє", - зазначив президент.

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