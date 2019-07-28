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Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу

Неділя, 28 липня 2019, 14:32
Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу

Президент України Володимир Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу, "аби віра єднала, а не розділяла українців". 

Про це йдеться у привітанні Зеленського з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України, яке розміщено у Твіттері глави держави.

"Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє", - зазначив президент. 

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Нагадаємо, 

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  • 20 грудня Верховна Рада проголосувала за проект закону, згідно з яким УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. 
  • Навесні Почесний патріарх Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної церкви йому обіцяли негласне керівництво, але домовленості порушили.
  • Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
  • Священний синод ПЦУ позбавив Філарета прав єпархіального архієрея. 25 червня почесний патріарх створив власний синод КП – з єпископів, яким ПЦУ заборонила священнослужіння.
  • 8 липня Філарет дав інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія24", в якому розкритикував Томос та діяльність Православної церкви України, а згодом заявив, що не знав, що його інтерв'ю пропагандистському каналу "Россия 24" викличе таку негативну реакцію у суспільстві. За його словами, якби він це передбачив, то, ймовірно, відмовився б від інтерв'ю.

Українська правда

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Теми: Православна Церква УкраїниЗеленськийтомос
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