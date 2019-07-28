Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу
Президент України Володимир Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу, "аби віра єднала, а не розділяла українців".
Про це йдеться у привітанні Зеленського з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України, яке розміщено у Твіттері глави держави.
"Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє", - зазначив президент.
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Нагадаємо,
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- 20 грудня Верховна Рада проголосувала за проект закону, згідно з яким УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.
- Навесні Почесний патріарх Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної церкви йому обіцяли негласне керівництво, але домовленості порушили.
- Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
- Священний синод ПЦУ позбавив Філарета прав єпархіального архієрея. 25 червня почесний патріарх створив власний синод КП – з єпископів, яким ПЦУ заборонила священнослужіння.
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