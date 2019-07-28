Президент Украины Владимир Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу, "чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев".

Об этом говорится в поздравлении Зеленского по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины, которое размещено в Твиттере главы государства.

"Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - отметил президент.

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Напомним,