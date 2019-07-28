Окрім обстрілу "Мар'їнки", бойовики в неділю не стріляли
Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил
Від початку доби бойовики здійснили обстріл КПВВ "Мар'їнка", втрат серед українських військових немає.
Пряма мова: Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці порушили режим припинення вогню. Зокрема, противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'янка" з великокаліберного кулемету.
Окрім цього, обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Що було раніше: В ніч на неділю проросійські бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка" із застосуванням крупнокаліберної зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.
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