Окрім обстрілу "Мар'їнки", бойовики в неділю не стріляли
Неділя, 28 липня 2019, 19:20
Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил
Від початку доби бойовики здійснили обстріл КПВВ "Мар'їнка", втрат серед українських військових немає.
Пряма мова: Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці порушили режим припинення вогню. Зокрема, противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'янка" з великокаліберного кулемету.
Окрім цього, обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Що було раніше: В ніч на неділю проросійські бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка" із застосуванням крупнокаліберної зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.
Українська правда