Окрім обстрілу "Мар'їнки", бойовики в неділю не стріляли

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Неділя, 28 липня 2019, 19:20

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил

Від початку доби бойовики здійснили обстріл КПВВ "Мар'їнка", втрат серед українських військових немає.

Пряма мова: Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці порушили режим припинення вогню. Зокрема, противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'янка" з великокаліберного кулемету.

Окрім цього, обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Що було раніше: В ніч на неділю проросійські бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка" із застосуванням крупнокаліберної зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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