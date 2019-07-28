Бойовики обстріляли пункт пропуску "Мар'їнка" - штаб
Неділя, 28 липня 2019, 14:19
Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил.
Проросійські бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка" із застосуванням крупнокаліберної зброї.
Деталі: За даними штабу, обстріл стався в ніч на неділю, Вогонь вротивник вів з напрямку терикону "Крокодил".
"Об 00:15 збройні формування РФ та її найманці порушили режим припинення вогню. Близько п'яти одиночних пострілів було випущено по КПВВ, один з яких наскрізний отвір, куля лежала з зовнішньої сторони після пробиття другої стінки модуля", - повідомили у штабі.
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню, зазначили у прес-центрі.
Нагадаємо,
- З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" - безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про що домовилися у Мінську.
- Згодом Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що 21 липня, коли було оголошено "хлібне перемир'я", було зафіксовано 75 порушень режиму припинення вогню.
Українська правда