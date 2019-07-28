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Бойовики обстріляли пункт пропуску "Мар'їнка" - штаб

Неділя, 28 липня 2019, 14:19
Бойовики обстріляли пункт пропуску Мар'їнка - штаб

Джерело:  прес-центр Операції об'єднаних сил. 

Проросійські бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка" із застосуванням крупнокаліберної зброї.

Деталі: За даними штабу, обстріл стався в  ніч на неділю, Вогонь вротивник вів з напрямку терикону "Крокодил". 

"Об 00:15 збройні формування РФ та її найманці порушили режим припинення вогню. Близько п'яти одиночних пострілів було випущено по КПВВ, один з яких наскрізний отвір, куля лежала з зовнішньої сторони після пробиття другої стінки модуля", - повідомили у штабі.  

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, оскільки дотримуються режиму припинення вогню, зазначили у прес-центрі. 

 
 
фото - прес-центр ООС

Нагадаємо,

Українська правда

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Теми: ДонбасМінські угоди
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