Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кроме обстрела "Марьинки", боевики в воскресенье не стреляли

Воскресенье, 28 июля 2019, 19:20

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

С начала суток боевики осуществили обстрел КПВВ "Марьинка", потерь среди украинских военных нет.

Прямая речь: С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня. В частности, противник совершил обстрел КПВВ "Марьянка" из крупнокалиберного пулемета.

Кроме этого, обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Что было раньше: В ночь на воскресенье пророссийские боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" с применением крупнокалиберного оружия. Украинские защитники ответный огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: