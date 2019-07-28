Кроме обстрела "Марьинки", боевики в воскресенье не стреляли

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

С начала суток боевики осуществили обстрел КПВВ "Марьинка", потерь среди украинских военных нет.

Прямая речь: С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня. В частности, противник совершил обстрел КПВВ "Марьянка" из крупнокалиберного пулемета.

Кроме этого, обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Что было раньше: В ночь на воскресенье пророссийские боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" с применением крупнокалиберного оружия. Украинские защитники ответный огонь не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня.