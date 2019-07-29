Справа окружного адмінсуду: ГПУ не бачить доказів для підозр суддям

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Понеділок, 29 липня 2019, 16:19

Джерело: повідомлення прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган у Facebook

Речник генпрокурора стверджує, що текст підозри суддям Окружного адміністративного суду  Києва через можливе втручання у діяльність Кваліфікаційної комісії суддів, не підкріплений фактажем.

Пряма мова: "До тексту підозри, що надійшла сьогодні о 10:55 до заступника генпрокурора, немає жодного доказу, жодного файлу. Тобто текст не підкріплений фактажем. Наголошу також, що брифінг С.Горбатюка не є юридичним доказом у кримінальному провадженні.

У четвер генпрокурор Юрій Луценко заслухає справу і прийме рішення".

Що було раніше: 26 липня на спільному брифінгу керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомили, що правоохоронці підготували підозри керівництву та 4 суддям Окружного адміністративного суду Києва через можливе втручання у діяльність Кваліфікаційної комісії суддів.

Ситник сподівався, що у ГПУ підпишуть підозри, бо на його думку, доказів зібрано достатньо.

Історія питання: 

  • 26 липня детективи НАБУ разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУобшукували Окружний адміністративний суд Києва "в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК".
  • Правоохоронці розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура суд


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