Дело окружного админсуда: ГПУ не видит доказательств для подозрений судьям

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Понедельник, 29 июля 2019, 16:19

Источник: сообщение пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook

Пресс-секретарь генпрокурора утверждает, что текст подозрения судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей, не подкрепленный фактажем.

Прямая речь: "К тексту подозрения, что поступила сегодня в 10:55 к заместителю генпрокурора, нет ни одного доказательства, ни одного файла. То есть текст не подкреплен фактажем. Отмечу также, что брифинг С. Горбатюка не является юридическим доказательством в уголовном производстве.

В четверг генпрокурор Юрий Луценко заслушает дело и примет решение".

Что было раньше: 26 июля на совместном брифинге руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщили, что правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей.

Сытник надеялся, что в ГПУ подпишут подозрения, потому что, по его мнению, доказательств собрано достаточно.

История вопроса:

  • 26 июля детективы НАБУ вместе с управлением спецрасследований ГПУ обыскивала Окружной административный суд Киева "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".
  • Правоохранители расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура суд


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