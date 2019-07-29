Дело окружного админсуда: ГПУ не видит доказательств для подозрений судьям

Источник: сообщение пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook

Пресс-секретарь генпрокурора утверждает, что текст подозрения судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей, не подкрепленный фактажем.

Прямая речь: "К тексту подозрения, что поступила сегодня в 10:55 к заместителю генпрокурора, нет ни одного доказательства, ни одного файла. То есть текст не подкреплен фактажем. Отмечу также, что брифинг С. Горбатюка не является юридическим доказательством в уголовном производстве.

В четверг генпрокурор Юрий Луценко заслушает дело и примет решение".

Что было раньше: 26 июля на совместном брифинге руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщили, что правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей.

Сытник надеялся, что в ГПУ подпишут подозрения, потому что, по его мнению, доказательств собрано достаточно.

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