Дело окружного админсуда: ГПУ не видит доказательств для подозрений судьям
Источник: сообщение пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook
Пресс-секретарь генпрокурора утверждает, что текст подозрения судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей, не подкрепленный фактажем.
Прямая речь: "К тексту подозрения, что поступила сегодня в 10:55 к заместителю генпрокурора, нет ни одного доказательства, ни одного файла. То есть текст не подкреплен фактажем. Отмечу также, что брифинг С. Горбатюка не является юридическим доказательством в уголовном производстве.
В четверг генпрокурор Юрий Луценко заслушает дело и примет решение".
Что было раньше: 26 июля на совместном брифинге руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщили, что правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей.
Сытник надеялся, что в ГПУ подпишут подозрения, потому что, по его мнению, доказательств собрано достаточно.
История вопроса:
- 26 июля детективы НАБУ вместе с управлением спецрасследований ГПУ обыскивала Окружной административный суд Киева "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".
- Правоохранители расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.