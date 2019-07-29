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Горбатюк: слідчі готові показати Луценку всі докази на суддів Окружного адмінсуду

Понеділок, 29 липня 2019, 18:23

Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк стверджує, що для підпису генпрокурором підозри для суддів Окружного адміністративного суду Києва не потрібні докази.  

Про це він сказав у понеділок, коментуючи заяву прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган, повідомляє "Укрінформ".

"У тексті підозри викладається суть обвинувачення, ніякі докази не викладаються. Коли прокурор, який розглядає ці проекти підозр, хоче вивчити матеріали провадження, він збирає нараду чи витребовує кримінальне провадження, вивчає і дивиться, чи підтверджуються факти доказами. Ніхто супровідним листом не направляє докази разом з проєктом підозри – лише текст", - сказав він.

"Відповідно, слідчі готові прийти і розповісти. Вони чекають вказівки від керівництва", - додав прокурор.

Водночас, Горбатюк достеменно не знає, чи звертався хтось із керівництва ГПУ з проханням надати докази у цій кримінальній справі.

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook також написав, що "підлеглі Горбатюка не додали жодного листка доказів".

"На завтра заступник Генпрокурора збирає нараду для заслуховування доказів у справі. Саме він несе, в тому числі кримінальну відповідальність за об‘єктивність підписаної підозри. Підписувати підозри на основі телевізійної пресконференції – абсурд", - написав він.

Нагадаємо:

  • 26 липня детективи НАБУ разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукували Окружний адміністративний суд Києва "в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК".
  • Правоохоронці розслідують справу про втручання керівництваОкружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
  • У понеділок речник генпрокурора Лариса Сарган заявила, що текст підозри, який надійшов від Горбатюка, не підкріплений фактажем.

Теми: Луценкосуд
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