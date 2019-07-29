Горбатюк: следователи готовы показать Луценко все доказательства на судей Окружного админсуда

2886 просмотров
Понедельник, 29 июля 2019, 18:23

Руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк утверждает, что для подписи генпрокурором подозрения для судей Окружного административного суда Киева не нужны доказательства.

Об этом он сказал в понедельник, комментируя заявление пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, сообщает "Укринформ".

"В тексте подозрения излагается суть обвинения, никакие доказательства не излагаются. Когда прокурор, рассматривает эти проекты подозрений, хочет изучить материалы производства, он собирает совещание или вытребует уголовное производство, изучает и смотрит, подтверждаются ли факты доказательствами. Никто сопроводительным письмом не направляет доказательства вместе с проектом подозрения – только текст", - сказал он.

"Соответственно, следователи готовы прийти и рассказать. Они ждут указания от руководства", - добавил прокурор.

В то же время, Горбатюк точно не знает, обращался ли кто-то из руководства ГПУ с просьбой предоставить доказательства по этому уголовному делу.

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook также написал, что "подчиненные Горбатюк не добавила листа доказательств".

"На завтра заместитель Генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет, в том числе уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения. Подписывать подозрения на основе телевизионной пресс-конференции – абсурд", - написал он.

Напомним:

  • 26 июля детективы НАБУ вместе с управлением спецрасследований ГПУ обыскивали Окружной административный суд Киева "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".
  • Правоохранители расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • В понедельник представитель генпрокурора Лариса Сарган заявила, что текст подозрения, поступивший от Горбатюк, не подкреплен фактажем.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Луценко суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Шокин и Луценко помогли Трампу "утопить" конкурента на выборах-2020 – СМИ 24 июля 2019, 22:44
Зеленский назвал претендента на место Луценко 23 июля 2019, 15:21
НАБУ обвиняет Луценко в необоснованном изменении подследственности дела "Ощадбанка" 23 июля 2019, 10:48
Все новости
Главные новости
В Зеленского планируют запустить международный русскоязычный канал
У Зеленского хотят создать большое гуманитарное министерство
В ЮАР убили украинского туриста – СМИ
У Зеленского говорят, что диктатуры в Раде не будет, но есть условия
Все новости
здоровье

Какие лекарства в больнице выдавать бесплатно. Поясняет МОЗ

здоровье

4 причины высокого давления, о которых вы не задумывались раньше

психология

8 самых распространенных признаков депрессии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів