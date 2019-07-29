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Горбатюк: следователи готовы показать Луценко все доказательства на судей Окружного админсуда

Понедельник, 29 июля 2019, 18:23

Руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк утверждает, что для подписи генпрокурором подозрения для судей Окружного административного суда Киева не нужны доказательства.

Об этом он сказал в понедельник, комментируя заявление пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, сообщает "Укринформ".

"В тексте подозрения излагается суть обвинения, никакие доказательства не излагаются. Когда прокурор, рассматривает эти проекты подозрений, хочет изучить материалы производства, он собирает совещание или вытребует уголовное производство, изучает и смотрит, подтверждаются ли факты доказательствами. Никто сопроводительным письмом не направляет доказательства вместе с проектом подозрения – только текст", - сказал он.

"Соответственно, следователи готовы прийти и рассказать. Они ждут указания от руководства", - добавил прокурор.

В то же время, Горбатюк точно не знает, обращался ли кто-то из руководства ГПУ с просьбой предоставить доказательства по этому уголовному делу.

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook также написал, что "подчиненные Горбатюк не добавила листа доказательств".

"На завтра заместитель Генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет, в том числе уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения. Подписывать подозрения на основе телевизионной пресс-конференции – абсурд", - написал он.

Напомним:

  • 26 июля детективы НАБУ вместе с управлением спецрасследований ГПУ обыскивали Окружной административный суд Киева "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".
  • Правоохранители расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • В понедельник представитель генпрокурора Лариса Сарган заявила, что текст подозрения, поступивший от Горбатюк, не подкреплен фактажем.

Темы: Луценкосуд
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