НАЗК: реестр коррупционеров заработал

Источник: НАЗК

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что реестр коррупционеров работает и доступен публично.

Детали: "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, работает в штатном режиме, а его публичная часть доступна по ссылке", - сказано в сообщении.

В НАЗК также напомнили, что в реестре "в рамках действующего законодательства" агентство проверяет претендентов на должности, которые предусматривают ответственное положение, и должности с повышенным коррупционным риском.

Что было раньше: Opendatabot сообщил, что Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных, и эти данные теперь не обновляются.

Реестр НАЗК, в отличие от минюстовского, закрытый, поэтому данные нацагентства невозможно обработать автоматически.

В платформе опасались, что недоступность реестра потенциально откроет возможность для почти 24 тысяч коррупционеров вернуться на госслужбу.

В Минюсте вскоре объяснили, что реестр не обновляется, потому что с февраля 2019 года его ведет и обновляет НАЗК, и посоветовали обращаться за справками о совершении коррупционных преступлений в агентство.

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