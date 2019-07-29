НАЗК: реестр коррупционеров заработал
Источник: НАЗК
Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что реестр коррупционеров работает и доступен публично.
Детали: "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, работает в штатном режиме, а его публичная часть доступна по ссылке", - сказано в сообщении.
В НАЗК также напомнили, что в реестре "в рамках действующего законодательства" агентство проверяет претендентов на должности, которые предусматривают ответственное положение, и должности с повышенным коррупционным риском.
Что было раньше: Opendatabot сообщил, что Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных, и эти данные теперь не обновляются.
Реестр НАЗК, в отличие от минюстовского, закрытый, поэтому данные нацагентства невозможно обработать автоматически.
В платформе опасались, что недоступность реестра потенциально откроет возможность для почти 24 тысяч коррупционеров вернуться на госслужбу.
В Минюсте вскоре объяснили, что реестр не обновляется, потому что с февраля 2019 года его ведет и обновляет НАЗК, и посоветовали обращаться за справками о совершении коррупционных преступлений в агентство.
История вопроса:
- 6 февраля 2019 года Нацагентство по предупреждению коррупции запустило единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. В свою очередь, Минюст и Главные теруправления юстиции в областях и Киеве перестали вести реестр.
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