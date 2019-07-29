НАЗК: реестр коррупционеров заработал

3160 просмотров
Понедельник, 29 июля 2019, 22:12

Источник: НАЗК

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что реестр коррупционеров работает и доступен публично.

Детали: "Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, работает в штатном режиме, а его публичная часть доступна по ссылке", - сказано в сообщении.

В НАЗК также напомнили, что в реестре "в рамках действующего законодательства" агентство проверяет претендентов на должности, которые предусматривают ответственное положение, и должности с повышенным коррупционным риском.

Что было раньше: Opendatabot сообщил, что Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных, и эти данные теперь не обновляются.

Реестр НАЗК, в отличие от минюстовского, закрытый, поэтому данные нацагентства невозможно обработать автоматически.

В платформе опасались, что недоступность реестра потенциально откроет возможность для почти 24 тысяч коррупционеров вернуться на госслужбу.

В Минюсте вскоре объяснили, что реестр не обновляется, потому что с февраля 2019 года его ведет и обновляет НАЗК, и посоветовали обращаться за справками о совершении коррупционных преступлений в агентство.

История вопроса:

  • 6 февраля 2019 года Нацагентство по предупреждению коррупции запустило единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. В свою очередь, Минюст и Главные теруправления юстиции в областях и Киеве перестали вести реестр.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАПК Минюст коррупция


powered by lun.ua
Материалы по теме
29 июля 2019, 17:45
Кононенко и Филатова поймали на лжи в декларациях 29 июля 2019, 16:46
Посол ЕС: нужен перезапуск НАПК 26 июля 2019, 10:59
Все новости
Главные новости
Новости 29 июля: Коалиция и министерские кресла, увольнение руководителя полиции Днепропетровской области
Нацгвардейца с огнестрельным в голову прооперировали в Одессе
Заммэра идет от Кличко, чтобы возглавить партию Порошенко в Киеве
В Зеленского планируют запустить международный русскоязычный канал
Все новости
здоровье

Бояться солнц – путь к депрессии и болезней

Вкус жизни

Немного о баклажанах. Рецепты приготовления

Фото

11 очень страшных собак, которые об этом не догадываются

Поиск по сайту
Архив
Весь архів