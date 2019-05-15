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Порошенко підписав закон про мову

Середа, 15 травня 2019, 15:41
Порошенко підписав закон про мову

Президент Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної.

Свій підпис глава держави поставив 15 травня.

"В цей день, я як президент України Петро Порошенко маю високу честь і унікальну можливість підписати закон про забезпечення функціонування української мови як державної", – сказав він.

 
фото: Михайло Палінчак, прес-служба президента

Порошенко вкотре наголосив, що цей закон жодним чином не утискає інші мови.

"Я, до речі, сподіваюсь, що і нова влада також, ретельно проаналізувавши закон, буде імплементувати його норми в життя, підтримає", – додав президент.

 
ФОТО: МИХАЙЛО ПАЛІНЧАК, ПРЕС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Порошенко подякував народним депутатам, голові Верховної Ради Андрію Парубію та громадським активістам і діячам культури, які підтримували закон.

"І лише політична сила, орієнтована на Москву, в основному вона не підтримала закон. Але це ще більше доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку", – зазначив глава держави.

 
ФОТО: МИХАЙЛО ПАЛІНЧАК, ПРЕС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Нагадаємо:

  • Напередодні Верховна Рада розблокувала закон про мову, а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.
  • 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
  • За це рішення проголосували 278 парламентарів.
  • Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
  • У першому читанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
  • У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок

Соня Лукашова, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: моваПорошенко
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