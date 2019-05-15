Порошенко підписав закон про мову

Президент Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної.

Свій підпис глава держави поставив 15 травня.

"В цей день, я як президент України Петро Порошенко маю високу честь і унікальну можливість підписати закон про забезпечення функціонування української мови як державної", – сказав він.

фото: Михайло Палінчак, прес-служба президента

Порошенко вкотре наголосив, що цей закон жодним чином не утискає інші мови.

"Я, до речі, сподіваюсь, що і нова влада також, ретельно проаналізувавши закон, буде імплементувати його норми в життя, підтримає", – додав президент.

ФОТО: МИХАЙЛО ПАЛІНЧАК, ПРЕС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Порошенко подякував народним депутатам, голові Верховної Ради Андрію Парубію та громадським активістам і діячам культури, які підтримували закон.

"І лише політична сила, орієнтована на Москву, в основному вона не підтримала закон. Але це ще більше доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку", – зазначив глава держави.

ФОТО: МИХАЙЛО ПАЛІНЧАК, ПРЕС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

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