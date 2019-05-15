Порошенко підписав закон про мову
Президент Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної.
Свій підпис глава держави поставив 15 травня.
"В цей день, я як президент України Петро Порошенко маю високу честь і унікальну можливість підписати закон про забезпечення функціонування української мови як державної", – сказав він.
Порошенко вкотре наголосив, що цей закон жодним чином не утискає інші мови.
"Я, до речі, сподіваюсь, що і нова влада також, ретельно проаналізувавши закон, буде імплементувати його норми в життя, підтримає", – додав президент.
Порошенко подякував народним депутатам, голові Верховної Ради Андрію Парубію та громадським активістам і діячам культури, які підтримували закон.
"І лише політична сила, орієнтована на Москву, в основному вона не підтримала закон. Але це ще більше доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку", – зазначив глава держави.
Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".
Нагадаємо:
- Напередодні Верховна Рада розблокувала закон про мову, а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.
- 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
- За це рішення проголосували 278 парламентарів.
- Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
- У першому читанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
- У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок
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