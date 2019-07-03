У Верховному суді заявили, що не примушували ЦВК реєструвати Клюєва і Шарія

Верховний суд не зобов'язував Центральну виборчу комісію реєструвати екс-главу адміністрації Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія кандидатами в нардепи, а лише доручив продовжити розгляд їхніх документів.

Про це на брифінгу у середу заявив глава Касаційного адміністративного суду при ВС Михайло Смокович, передає "Інтерфакс-Україна".

"ЦВК повинна була продовжити розгляд заяви про реєстрацію, а який повинен бути результат - я не коментую", - сказав Смокович, додавши, що у ЦВК є ще "інститут скасування реєстрації", якщо отримані докази порушення законодавства щодо необхідних умов для реєстрації.

При цьому глава суду зазначив, що доказів відсутності Клюєва і Шарія на території України протягом останніх 5 років було недостатньо.

"Ми сказали, що постанова про відмову в реєстрації є незаконною, тому що недостатньо (доказів - ред.)", - пояснив він.

Смокович додав, що через це суд прийняв рішення про часткове задоволення позову, а не про повне.

"Якби суд бачив, що достатньо доказів того, що особа проживала на території України, він зобов'язав би зареєструвати", - пояснив він.

Відповідаючи на питання журналіста, чи могла ЦВК відмовити в реєстрації Клюєву і Шарію після рішення Верховного суду, Смокович сказав:

"Продовжити розгляд цих питань, знайшовши докази... того, що ці особи не проживали, Центральна виборча комісія, на мій погляд, могла відмовити в реєстрації".

За його словами, ключовими для суду в подібних питаннях є довідки Державної прикордонної служби, Митної служби, відмітки в паспортах.

У самому рішенні суду, опублікованому Єдиному реєстрі судових рішень, постанова виглядає так:

"Зобов`язати Центральну виборчу комісію повторно розглянути подані Ліберальною партією України документи щодо реєстрації кандидатом у народні депутати України ОСОБА_1 (Клюєв - ред) в одномандатному виборчому окрузі №46 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року".

Таке ж формулювання було і в аналогічному рішенні по Шарію.

Рішення по блогеру опубліковане Єдиному реєстрі судових рішень 2 липня, а по Клюєву - 1 липня.

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