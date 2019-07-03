У Верховному суді заявили, що не примушували ЦВК реєструвати Клюєва і Шарія
Верховний суд не зобов'язував Центральну виборчу комісію реєструвати екс-главу адміністрації Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія кандидатами в нардепи, а лише доручив продовжити розгляд їхніх документів.
Про це на брифінгу у середу заявив глава Касаційного адміністративного суду при ВС Михайло Смокович, передає "Інтерфакс-Україна".
"ЦВК повинна була продовжити розгляд заяви про реєстрацію, а який повинен бути результат - я не коментую", - сказав Смокович, додавши, що у ЦВК є ще "інститут скасування реєстрації", якщо отримані докази порушення законодавства щодо необхідних умов для реєстрації.
При цьому глава суду зазначив, що доказів відсутності Клюєва і Шарія на території України протягом останніх 5 років було недостатньо.
"Ми сказали, що постанова про відмову в реєстрації є незаконною, тому що недостатньо (доказів - ред.)", - пояснив він.
Смокович додав, що через це суд прийняв рішення про часткове задоволення позову, а не про повне.
"Якби суд бачив, що достатньо доказів того, що особа проживала на території України, він зобов'язав би зареєструвати", - пояснив він.
Відповідаючи на питання журналіста, чи могла ЦВК відмовити в реєстрації Клюєву і Шарію після рішення Верховного суду, Смокович сказав:
"Продовжити розгляд цих питань, знайшовши докази... того, що ці особи не проживали, Центральна виборча комісія, на мій погляд, могла відмовити в реєстрації".
За його словами, ключовими для суду в подібних питаннях є довідки Державної прикордонної служби, Митної служби, відмітки в паспортах.
У самому рішенні суду, опублікованому Єдиному реєстрі судових рішень, постанова виглядає так:
"Зобов`язати Центральну виборчу комісію повторно розглянути подані Ліберальною партією України документи щодо реєстрації кандидатом у народні депутати України ОСОБА_1 (Клюєв - ред) в одномандатному виборчому окрузі №46 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року".
Таке ж формулювання було і в аналогічному рішенні по Шарію.
Рішення по блогеру опубліковане Єдиному реєстрі судових рішень 2 липня, а по Клюєву - 1 липня.
Нагадаємо:
- 2 липня ЦВК зареєструвала Клюєва та Шарія.
- У Центральній виборчій комісії заявили, що зареєстрували їх через рішення суду.
- Раніше ЦВК відмовився реєструвати кандидатами на парламентські вибори Клюєва та Шарія через те, що вони не проживають на території України протягом останніх 5 років.
- Вони звернулися з позовами до суду. Шостий апеляційний адміністративний суд 26 червня зобов’язав ЦВК зареєструвати Шарія, проте Верховний суд 30 червня зобов’язав Центрвиборчком лише повторно розглянути документи щодо реєстрації Клюєва та Шарія.