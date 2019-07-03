Богдан пов'язав протести проти Шарія і Клюєва з аудитом дій Порошенка

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що за організацією протестів проти реєстрації кандидатами в народі депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія стоїть команда Петра Порошенка.

Про це він заявив журналістам у Торонто, повідомили "Українській правді" в Офісі президента Володимира Зеленського.

"Ексміністра економіки пана Порошенка та експершого віцепрем'єрміністра з питань економіки пана Клюєва поєднують роки спільної роботи в уряді. Тому вважаємо, що всі вимоги мітингувальників слід направити до керівництва однієї політичної партії, яка зацікавлена в дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні", – заявив Богдан.

"На сьогодні відбувається активізація аудиту та діяльності пана Порошенка і його оточення щодо розкрадання бюджетних коштів, привласнення державного майна, прийняття незаконних рішень та розпоряджень. І на меті проведення відповідних мітингів є все-таки відволікання уваги від цих розслідувань", – стверджує він.

Богдан також закликав Міністерство внутрішніх справ та Службу безпеки України надати інформацію про цю ситуацію.

"Звертаємося до пана Авакова та пана Баканова з проханням надати усю об’єктивну інформацію для можливості прийняття рішень щодо участі громадян України у виборчому процесі", – сказав він.

"Звертаємося до державних органів (із закликом) прийняти законне рішення, яке ґрунтується виключно на законах, а не на певних зацікавленостях тих чи інших особистостей", – додав Богдан.

"Просимо їх також надати об’єктивну законну оцінку факту побиття журналістів та факту закликів щодо силового захоплення влади", – завершив він.

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