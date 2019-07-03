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Богдан пов'язав протести проти Шарія і Клюєва з аудитом дій Порошенка

Середа, 3 липня 2019, 19:05
Богдан пов'язав протести проти Шарія і Клюєва з аудитом дій Порошенка

Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що за організацією протестів проти реєстрації кандидатами в народі депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія стоїть команда Петра Порошенка.

Про це він заявив журналістам у Торонто, повідомили "Українській правді" в Офісі президента Володимира Зеленського.

"Ексміністра економіки пана Порошенка та експершого віцепрем'єрміністра з питань економіки пана Клюєва поєднують роки спільної роботи в уряді. Тому вважаємо, що всі вимоги мітингувальників слід направити до керівництва однієї політичної партії, яка зацікавлена в дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні", – заявив Богдан.

"На сьогодні відбувається активізація аудиту та діяльності пана Порошенка і його оточення щодо розкрадання бюджетних коштів, привласнення державного майна, прийняття незаконних рішень та розпоряджень. І на меті проведення відповідних мітингів є все-таки відволікання уваги від цих розслідувань", – стверджує він.

Богдан також закликав Міністерство внутрішніх справ та Службу безпеки України надати інформацію про цю ситуацію.

"Звертаємося до пана Авакова та пана Баканова з проханням надати усю об’єктивну інформацію для можливості прийняття рішень щодо участі громадян України у виборчому процесі", – сказав він.

"Звертаємося до державних органів (із закликом) прийняти законне рішення, яке ґрунтується виключно на законах, а не на певних зацікавленостях тих чи інших особистостей", – додав Богдан.

"Просимо їх також надати об’єктивну законну оцінку факту побиття журналістів та факту закликів щодо силового захоплення влади", – завершив він.

Нагадаємо:

  • Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в народні депутати на вибори 21 липня колишнього голову Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва й одіозного блогера Анатолія Шарія, а також колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.
  • 2 липня на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція протесту проти допуску Клюєва й Шарія до виборів.
  • ЦВК ввечері 3 липня проводить засідання і може переглянути рішення про реєстрацію одіозних кандидатів. СБУ мала підготувати інформацію для Центрвиборчкому.
  • Андрій Парубій звернувся до Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про перебування Клюєва і Шарія на території України, аби ЦВК скасувала їхню реєстрацію на вибори.
  • Зазначимо, що Шарію спершу відмовили в реєстрації, але Шостий апеляційний адміністративний суд 26 червня зобов’язав ЦВК зареєструвати Шарія, а Верховний суд 30 червня зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації Клюєва та Шарія.
  • 8 червня 2012 року Шарій попросив притулок і отримав 5-річний статус політичного біженця і посвідку на проживання в Євросоюзі від Литви. Станом на 2013 рік стосовно нього в Україні було порушено дві кримінальні справи – за хуліганство і неправдиві звинувачення.
  • У квітні 2019 року Шевченківський райсуд Києва скасував арешт і розшук Шарія в одній зі справ.
  • За наявними даними, щодо Клюєва слідство має дозвіл на затримання з метою приводу.
  • Кузьміна, за даними ГПУ, підозрюють у відмиванні незаконно здобутого майна й інших особливо тяжких злочинах. При цьому встановити місце перебування Кузьміна правоохоронці не можуть, припускають, що він може переховуватися в Росії чи в анексованому нею Криму. Нібито станом на 2017 рік він перебував у Ялті.

УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: БогданОфіс президентамітингиПорошенко
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