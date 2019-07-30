Аваков: Порошенко бреше, але по бєспрєдєлу його "кінчати" не можна

Джерело: Twitter і Facebook Арсена Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує, що поліція працювала на виборах проти колишнього президента Петра Порошенка.

Пряма мова: "В інтерв'ю УП Порошенко безсовісно бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції". Поліція, як і МВС в цілому не працювали на нього, а працювали на чесні вибори, на Україну! На жаль, для Порошенка брехати – як дихати, і тому він програє!.

Він довів країну до такого емоційного стану, що люди дуже захотіли повірити не йому, брехуну, а будь-якій чесній людині.

Він, Порошенко, методично душив боязкі паростки надій у 2014, він у цьому винен. Більшість позитивного в ці роки відбувалося не завдяки йому, а всупереч. Можна лише уявити собі, чого б можна було досягти країні, якби він не сконцентрувався на боротьбі за владу й гроші.

Мені його не шкода. Шкода країну.

І у нас у всіх, і скептиків і розумників, і романтиків і досвідчених – немає іншого виходу, як бажати успіху Зе!!. І допомагати йому! Від простої людини до олігарха. Це прямі життєві інтереси кожного з нас.

Інакше неуспіх команди нового президента – фрустрація/розчарування мас рознесе України.

І на цю межу остаточного невіри і надії поставила країну ця людина на ім'я Петро. Не жаль його.

Хоч і по бєспрєдєлу його "кінчати" неправильно і не можна. Не дозволити це хвацьким – важливо. А ось те, за що заслужив відповідати, – нехай відповідає. Не жаль".

Цьому передувало: В інтерв'ю "Українській правді" Петро Порошенко прокоментував дострокові вибори до Верховної Ради такими словами: "Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції. Була робота проти нас організованих груп, на кшталт Шарія, організовані зсередини країни. Чи вдалося їм нам перешкодити? Ні".

З приводу підтримки партії "Європейська солідарність" у трохи більше як 8% він сказав: "Стільки, скільки захистили, стільки і маємо".

Петро Порошенко вважає, що Володимир Зеленський зі "Слугою народу" перемогли за рахунок медійних та політичний технологій.

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