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Аваков: Порошенко лжет, но по беспределу его "кончать" нельзя

Вторник, 30 июля 2019, 08:46
Аваков: Порошенко лжет, но по беспределу его кончать нельзя

Источник: Twitter и Facebook Арсена Авакова

Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает, что полиция работала на выборах против бывшего президента Петра Порошенко.

Прямая речь: "В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать –как дышать, и поэтому он проигрывает!.

Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить ни ему, лжецу, а любому честному человеку.

Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки. Можно только представить себе, чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги.

Мне его не жаль. Жаль страну.

И у нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных – нет иного выхода, как желать успеха Зе!!. И помогать ему! От простого человека до олигарха. Это прямые жизненные интересы каждого из нас. 

Иначе неуспех команды нового президента – фрустрация/разочарования масс разнесёт Украину.

И на эту межу окончательного неверия и надежды поставил страну этот человек по имени Петр. Не жаль его. 

Хоть и по беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым – важно. А вот то, за что заслужил отвечать, – пусть отвечает. Не жаль".

Этому предшествовало: В интервью "Украинской правде" Петр Порошенко прокомментировал досрочные выборы в Верховную Раду такими словами: "Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованные изнутри страны. Удалось ли им нам помешать? Нет".

По поводу поддержки партии "Европейская солидарность" в чуть более 8% он сказал: "Столько, сколько защитили, столько и имеем".

Петр Порошенко считает, что Владимир Зеленский со "Слугой народа" победили за счет медийных и политический технологий.

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История вопроса:

  • В феврале, перед президентским выборами, "Украинская правда" писала, что за Петре Порошенко агитировала многотысячная "сетка".
  • Позже министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей.
  • По данным СМИ, общественные организации, которые под видом социальных опросов проводили сбор личных данных избирателей для подкупа, были связаны с заместителем начальника избирательного штаба Порошенко Сергеем Березенко.
  • После первого тура выборов президента глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов назвал безосновательными обвинения Порошенко в создании "сетки" для подкупа избирателей.
  • Во время парламентской кампании полицейские разоблачили депутата сельсовета в массовой смс-рассылке для дискредитации политической партии "Голос" во Львовской области в пользу партии "Европейская солидарность".
  • Президентские выборы завершились 21 апреля, парламентские прошли 21 июля.

УП, дополнено

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Темы: виборыПорошенкоАкимоваполицияМВД
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