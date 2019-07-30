Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко вважає, що його партія могла б бути другою, якби не інші

Вівторок, 30 липня 2019, 10:22

Президент Петро Порошенко вважає, що партіє "Європейська солідарність" могла б посісти друге місце у Верховній Раді 9 скликання, якби партії з малою підтримкою не брали участь у виборах.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"На скільки об’єктивно ми могли претендувати? На багато більше (ніж 8,1% – ред.). Це вже зараз я можу це сказати. Хочу наголосити, що під час виборчої кампанії я ніколи про це не говорив", – зазначив Порошенко.

"Але у нас був десяток політичних сил, які набирали від 1 до 3%. Вони розуміли, що у них немає жодного шансу, але керуючись чи то власними амбіціями, чи то будь-якими іншими мотиваціями, пішли, і 15-20% голосів були розпорошені", – заявив він.

Порошенко має на увазі "всіх – і "Самопоміч", і Гройсмана, і "Свободу".

"Ми до перемовин навіть не дійшли. Ми офіційно всім оголосили, направили запрошення, що ми готові сформувати єдиний список. Я ніколи і ні перед ким не ставив питання квот", – зазначив Порошенко. 

"У нас були всі шанси зайняти друге місце. Це було абсолютно реально", – вважає екс-президент. 

На його думку, "у програмних положеннях різких відмінностей не було… просто в угоду амбіціям окремих лідерів цих партій ми голоси демократичних сил віддали або "Слузі народу", або "Опоблоку".

"Я вважаю, що це була помилка. Чи знімаю я з себе відповідальність? Можливо, я міг більш активно як лідер партії, яка, як виявилося, має найбільшу підтримку, робити відповідні кроки. Але, на жаль, цього не получилося. Це є суб’єктивні фактори, які вплинули", – сказав Порошенко. 

"Є об’єктивні фактори. Коли одразу після президентських виборів ти проводиш парламентську кампанію, люди намагаються підтримати свій вибір під час президентських. Це абсолютно технологічні речі", – додав він.

Як приклад розпорошеності демократичних сил він назвав участь у виборах "Української стратегії Гройсмана", яка подолала 5% бар’єр лише у Вінницькій області, але й там не взяла жодного округу.

Велику підтримку партії "Слуга народу" (43,16%) Порошенко розцінює як відстоювання громадянами свого вибору на президентських виборах.

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України, шоумен Володимир Зеленський переміг екс-президента Петра Порошенка з великим відривом.
  • 21 липня з волі Зеленського відбулися дострокові вибори до Верховної Ради, за результатом яких до парламенту проходять 5 партій. При цьому партія Зеленського отримує 254 мандати (монобільшість), а партія Порошенка – 25.

Теми: вибориПорошенкоЄвропейська солідарність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляи по відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: