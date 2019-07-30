Порошенко вважає, що його партія могла б бути другою, якби не інші

Президент Петро Порошенко вважає, що партіє "Європейська солідарність" могла б посісти друге місце у Верховній Раді 9 скликання, якби партії з малою підтримкою не брали участь у виборах.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"На скільки об’єктивно ми могли претендувати? На багато більше (ніж 8,1% – ред.). Це вже зараз я можу це сказати. Хочу наголосити, що під час виборчої кампанії я ніколи про це не говорив", – зазначив Порошенко.

"Але у нас був десяток політичних сил, які набирали від 1 до 3%. Вони розуміли, що у них немає жодного шансу, але керуючись чи то власними амбіціями, чи то будь-якими іншими мотиваціями, пішли, і 15-20% голосів були розпорошені", – заявив він.

Порошенко має на увазі "всіх – і "Самопоміч", і Гройсмана, і "Свободу".

"Ми до перемовин навіть не дійшли. Ми офіційно всім оголосили, направили запрошення, що ми готові сформувати єдиний список. Я ніколи і ні перед ким не ставив питання квот", – зазначив Порошенко.

"У нас були всі шанси зайняти друге місце. Це було абсолютно реально", – вважає екс-президент.

На його думку, "у програмних положеннях різких відмінностей не було… просто в угоду амбіціям окремих лідерів цих партій ми голоси демократичних сил віддали або "Слузі народу", або "Опоблоку".

"Я вважаю, що це була помилка. Чи знімаю я з себе відповідальність? Можливо, я міг більш активно як лідер партії, яка, як виявилося, має найбільшу підтримку, робити відповідні кроки. Але, на жаль, цього не получилося. Це є суб’єктивні фактори, які вплинули", – сказав Порошенко.

"Є об’єктивні фактори. Коли одразу після президентських виборів ти проводиш парламентську кампанію, люди намагаються підтримати свій вибір під час президентських. Це абсолютно технологічні речі", – додав він.

Як приклад розпорошеності демократичних сил він назвав участь у виборах "Української стратегії Гройсмана", яка подолала 5% бар’єр лише у Вінницькій області, але й там не взяла жодного округу.

Велику підтримку партії "Слуга народу" (43,16%) Порошенко розцінює як відстоювання громадянами свого вибору на президентських виборах.

Нагадаємо: