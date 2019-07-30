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Порошенко считает, что его партия могла бы быть второй, если бы не другие

Вторник, 30 июля 2019, 10:22

Президент Петр Порошенко считает, что партия "Европейская солидарность" могла бы занять второе место в Верховной Раде 9 созыва, если бы партии с малой поддержкой не участвовали в выборах.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"На сколько объективно мы могли претендовать? На много больше (чем 8,1% – ред.). Это уже сейчас я могу это сказать. Хочу отметить, что во время избирательной кампании я никогда об этом не говорил", – отметил Порошенко.

"Но у нас был десяток политических сил, которые набирали от 1 до 3%. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но, руководствуясь то ли собственными амбициями, то ли какими-либо другими мотивациями, пошли, – и 15-20% голосов были распорошены", – заявил он.

Порошенко подразумевает "всех – и "Самопомич", и Гройсмана, и "Свободу".

"Мы до переговоров даже не дошли. Мы официально всем объявили, направили приглашение, мы готовы сформировать единый список. Я никогда и ни перед кем не ставил вопрос квот", – отметил Порошенко.

"У нас были все шансы занять второе место. Это было абсолютно реально", – считает экс-президент.

По его мнению, "в программных положениях резких различий не было... просто в угоду амбициям отдельных лидеров этих партий мы голоса демократических сил отдали либо "Слуге народа", либо "Оппоблоку".

"Я считаю, что это была ошибка. Снимаю ли я с себя ответственность? Возможно, я мог более активно как лидер партии, которая, как оказалось, имеет наибольшую поддержку, делать соответствующие шаги. Но, к сожалению, этого не получилось. Это субъективные факторы, которые повлияли", – сказал Порошенко.

"Есть объективные причины. Когда сразу после президентских выборов ты проводишь парламентскую кампанию, люди пытаются поддержать свой выбор во время президентских. Это абсолютно технологические вещи", – добавил он.

В качестве примера распыленности демократических сил он назвал участие в выборах "Украинской стратегии Гройсмана", которая преодолела 5% барьер только в Винницкой области, но и там не взяла ни одного округа.

Большую поддержку партии "Слуга народа" (43,16%) Порошенко расценивает как отстаивание гражданами своего выбора на президентских выборах.

Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины, шоумен Владимир Зеленский победил экс-президента Петра Порошенко с большим отрывом.
  • 21 июля по воле Зеленского состоялись досрочные выборы в Верховную Раду, по результатам которых в парламент проходят 5 партий. При этом партия Зеленского получает 254 мандата (монобольшинство), а партия Порошенко – 25.

Темы: виборыПорошенкоЕвропейская солидарность
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