"Настрій хороший, мотивація велика": як "слуг народу" вчать бути нардепами

У Трускавці стартувало тижневе навчання для 254 новообраних народних депутатів від партії "Слуга народу", жоден з яких досі не був парламентарем.

Про це повідомляє "Громадське".

Тренінг проходить у готелі Rixos. Вартість номера тут стартує від 3600 гривень на добу. Але за освіту і проживання у дорогому відпочинковому комплексі на Прикарпатті платить партія.

Журналістам дозволили познімати нардепів у перший день навчання, але лише дві години.

Першим завданням, яке обранці отримали відразу по приїзду 29 липня, було записати відеоролик з поясненням, чому хочуть бути парламентарями.

За словами почесного президента Київської школи економіки Тимофія Милованова, який разом з викладачами КШЕ готуватиме "слуг народу", усі вони хочуть вчитися.

"Настрій хороший. Люди ж усе-таки дорослі. Ми помічаємо велике зацікавлення процесом освіти від майбутніх депутатів. У них дуже велика мотивація", - заявив Милованов, який проводив першу лекцію депутатського інтенсиву.

На початку тренінгу нардепів розбили групи по 8-10 людей за інтересами.

За словами прес-секретаря партії Тетяни Циби, до того кожен "слуга" заповнював анкету, де вказував, чим хотів би займатися і в якому комітеті працювати.

Наприклад, ресторатор та телеведучий Микола Тищенко хоче займатися житлово-комунальним господарством.

"Під час кампанії я дуже багато обіцянок робив своїм виборцям саме щодо сфери ЖКГ. І в моєму окрузі з цим дуже багато проблем", - пояснив він свою мотивацію.

Однак на просте питання про вартість кіловата електроенергії відповісти не зміг.

На першій лекції Милованов пропонує нардепам пройти онлайн-опитування: "Чи вважають присутні в залі себе розумнішими за депутатів попереднього скликання Ради?".

57% клацають на варіант відповіді "посередині" - розумнішими чи дурнішими себе не вважають. За словами Милованова, це свідчить про те, що ці люди або не хочуть відповідати, або "бояться брати на себе відповідальність".

"Ми не будемо їх навчати, як стати депутатом. Вони вже майбутні депутати, оскільки виграли вибори. Будемо допомагати покращити особисті напрацювання і стати результативними у майбутньому парламенті", - заявила викладачка курсу публічної політики КШЕ Тетяна Тищук.

Голова партії Дмитро Разумков очікує, що "слуги" "повинні ставитися до навчання серйозно".

Однак на перерві обранці-учні швидко мчать на каву і кажуть, що вже й забули, про що їм щойно розповідали.

Після закінчення перерви, відзначає Громадське, не всі поспішають здобувати знання. Наприклад, мажоритарник, колишній ведучий 1+1 Олександр Дубінський, з початком лекції тільки прямує до барної стійки по каву.

Більше журналістам знімати не дали, пояснивши це "політикою закладу".

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