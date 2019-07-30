"Настроение хорошее, мотивация большая": как "слуг народа" учат быть нардепами

В Трускавце началось недельное обучение для 254 новоизбранных народных депутатов от партии "Слуга народа", ни один из которых до сих пор не был парламентарием.

Об этом сообщает "Громадське".

Тренинг проходит в отеле Rixos. Стоимость номера здесь стартует от 3600 гривен в сутки. Но за образование и проживание в дорогом комплексе на Прикарпатье платит партия.

Журналистам разрешили поснимать нардепов в первый день учебы, но только 2 часа.

Первым заданием, которое избранники получили сразу после приезда 29 июля, было записать видеоролик с объяснением, почему хотят быть парламентариями.

По словам почетного президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, который вместе с преподавателями КШЭ будет готовить "слуг народа", все они хотят учиться.

"Настроение хорошее. Люди же все-таки взрослые. Мы замечаем большую заинтересованность процессом образования от будущих депутатов. У них очень большая мотивация", - заявил Милованов, который проводил первую лекцию депутатского интенсива.

В начале тренинга нардепов разбили группы по 8-10 человек по интересам.

По словам пресс-секретаря партии Татьяны Цыбы, до этого каждый "слуга" заполнял анкету, где указывал, чем хотел бы заниматься и в каком комитете работать.

Например, ресторатор и телеведущий Николай Тищенко хочет заниматься жилищно-коммунальным хозяйством.

"Во время кампании я очень много обещаний давал своим избирателям именно по сфере ЖКХ. И в моем округе с этим очень много проблем", - пояснил он свою мотивацию.

Однако на простой вопрос о стоимости киловатта электроэнергии ответить не смог.

На первой лекции Милованов предлагает нардепам пройти онлайн-опрос: "Считают ли присутствующие в зале себя умнее депутатов предыдущего созыва Рады?".

57% нажимают на вариант ответа "посередине" – умнее или глупее себя не считают. По словам Милованова, это свидетельствует о том, что эти люди или не хотят отвечать, или "боятся брать на себя ответственность".

"Мы не будем их учить, как стать депутатом. Они уже будущие депутаты, поскольку выиграли выборы. Будем помогать улучшить личные наработки и стать результативными в будущем парламенте", - заявила преподавательница курса публичной политики КШЭ Татьяна Тищук.

Председатель партии Дмитрий Разумков ожидает, что "слуги" "должны относиться к учебе серьезно".

Однако на перемене избранники-ученики быстро мчат по кофе и говорят, что уже и забыли, о чем им только что рассказывали.

После окончания перерыва, отмечает Громадське, не все спешат приобретать знания.

Например, мажоритарщик, бывший ведущий 1+1 Александр Дубинский, в начале лекции только идет к барной стойке покофе.

Больше журналистам снимать не разрешили, объяснив это "политикой заведения".

Напомним: