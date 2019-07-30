Кабмін поки не зможе звільнити Кличка, Гройсман пішов у відпустку
Вівторок, 30 липня 2019, 14:03
Прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що глава уряду Володимир Гройсман перебуває у відпустці, тому чергового засідання Кабінету міністрів цього тижня не буде.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Прем‘єр перебуває в офіційній відпустці. Тому під його головуванням уряду не буде", - сказав він.
Традиційно засідання Кабінету міністрів відбувається кожної середи.
Нагадаємо:
- 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
- 26 липня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.
- 30 липня Керівник Офісу президента Андрій Богдан нагадав Кабінету міністрів про бажання президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
- Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що буде звертатися до суду, якщо йому спробують усунути з посади.