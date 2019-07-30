Кабмін поки не зможе звільнити Кличка, Гройсман пішов у відпустку

Прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що глава уряду Володимир Гройсман перебуває у відпустці, тому чергового засідання Кабінету міністрів цього тижня не буде.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Прем‘єр перебуває в офіційній відпустці. Тому під його головуванням уряду не буде", - сказав він.

Традиційно засідання Кабінету міністрів відбувається кожної середи.

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