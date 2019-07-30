Кабмін поки не зможе звільнити Кличка, Гройсман пішов у відпустку

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Вівторок, 30 липня 2019, 14:03

Прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що глава уряду Володимир Гройсман перебуває у відпустці, тому чергового засідання Кабінету міністрів цього тижня не буде.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Прем‘єр перебуває в офіційній відпустці. Тому під його головуванням уряду не буде", - сказав він.

Традиційно засідання Кабінету міністрів відбувається кожної середи.

Нагадаємо:

  • 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
  • 26 липня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.
  • 30 липня Керівник Офісу президента Андрій Богдан нагадав Кабінету міністрів про бажання президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
  • Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що буде звертатися до суду, якщо йому спробують усунути з посади. 

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Теми: Кабінет міністрів Гройсман прем'єр Кличко


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