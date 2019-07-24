Зеленський просить уряд звільнити Кличка
Джерело: співрозмовник УП в керівництві Офісу президента, Кабмін, прес-секретар Віталія Кличка.
Президент Володимир Зеленський просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
Прес-секретар прем'єра Василь Рябчук: "Так, отримали (лист -ред.). Зараз вивчаємо".
Деталі: Співрозмовник "Української правди" в ОПУ пояснив, що наразі немає остаточного рішення, хто очолить КМДА у разі звільнення Кличка. Більше того, це призначення планується не раніше ніж на кінець вересня. Нинішнє звернення до Кабміну є фактично формальністю, оскільки за законом, всі глави місцевих адміністрацій звільняються після обрання нового президента.
Пізніше інформацію у Зеленського підтвердили офіційно. У Кличка повідомили, що не володіють офіційною інформацією з цього приводу.
Прес-секретар президента Юлія Мендель: "Так, це правда, відповідно до закону України. Нагадаю, були подання на звільнення голів інших облдержадміністрацій також".
Прес-секретар Кличка Оксана Зінов'єва: "У ЗМІ гуляє лист з проханням про те, щоб підготували таке подання. Нам жодних офіційних документів чи якихось повідомлень про таку історію не надходило. Тобто у нас офіційної інформації немає".
Що відбулося раніше: Міський голова Києва Віталій Кличко зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці і очільника Київської міської державної адміністрації.
Історія питання:
- У партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: гендиректора холдингу "1+1 media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський, Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова - №22 у виборчому списку.
- 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
- Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
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