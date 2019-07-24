Зеленський просить уряд звільнити Кличка

Джерело: співрозмовник УП в керівництві Офісу президента, Кабмін, прес-секретар Віталія Кличка.

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.

Прес-секретар прем'єра Василь Рябчук: "Так, отримали (лист -ред.). Зараз вивчаємо".

Деталі: Співрозмовник "Української правди" в ОПУ пояснив, що наразі немає остаточного рішення, хто очолить КМДА у разі звільнення Кличка. Більше того, це призначення планується не раніше ніж на кінець вересня. Нинішнє звернення до Кабміну є фактично формальністю, оскільки за законом, всі глави місцевих адміністрацій звільняються після обрання нового президента.

Пізніше інформацію у Зеленського підтвердили офіційно. У Кличка повідомили, що не володіють офіційною інформацією з цього приводу.

Прес-секретар президента Юлія Мендель: "Так, це правда, відповідно до закону України. Нагадаю, були подання на звільнення голів інших облдержадміністрацій також".

Прес-секретар Кличка Оксана Зінов'єва: "У ЗМІ гуляє лист з проханням про те, щоб підготували таке подання. Нам жодних офіційних документів чи якихось повідомлень про таку історію не надходило. Тобто у нас офіційної інформації немає".

Що відбулося раніше: Міський голова Києва Віталій Кличко зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці і очільника Київської міської державної адміністрації.

Історія питання:

У партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: гендиректора холдингу "1+1 media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський, Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова - №22 у виборчому списку.

5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.

Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.

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