Керівник ОП пропонує Кличку самому подати у відставку

Керівник Офісу президента Андрій Богдан нагадав Кабінету міністрів про бажання президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Також на брифінгу він запропонував міському голові столиці самому подати у відставку на знак політичної відповідальності, адже очолювана ним партія програла вибори.

"Під час судового процесу щодо екстрадиції Фірташа були оприлюднені так звані Віденські домовленості щодо розподілу посад між Фірташем, Порошенком, Льовочкіним і Кличком. Саме там була домовленість щодо призначення головою Київської міської державної адміністрації пана Кличка. Це було у квітні 2014 року", – заявив Богдан.

Він нагадав, що 25 червня 2014 року Порошенко призначив Кличка головою КМДА на виконання домовленостей та на підставі 118 статті Конституції та 8 статті закону про місцеві державні адміністрації.

За Конституцією, президент призначає й звільняє голів міських держадміністрацій за поданням Кабінету міністрів, а за законом – голови держадміністрацій призначаються президентом на час його каденції.

"З моменту інавгурації нового президента пана Зеленського подання від Кабінету міністрів про звільнення пана Кличка не надходило. Тому мною було написано нагадування на ім'я міністра Кабміну, в якому я попросив на підставі тих самих статтей надати подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації", – заявив Богдан.

На його думку, Кличко протестує проти процедури, за якою він сам був призначений: "Досить дивне відношення до чинного законодавства".

"Крім того, я хотів би Кличку нагадати про політичну відповідальність", – заявив Богдан.

Він нагадав, що 28 серпня 2015 року Кличко вступив до партії "Блок Петра Порошенка – Солідарність", делегати з'їзду обрали його головою цієї партії, і за даними на сайті Міністерства юстиції, Кличко досі значиться головою "БПП – Солідарність".

"Оскільки пан Кличко є головою партії "Блок Петра Порошенка – Солідарність", він має нести і політичну відповідальність", – заявив Богдан.

"Оскільки його партія програла вибори (на парламентські вибори йшла вже "Європейська солідарність" на чолі з Петром Порошенком – ред.), його кандидат у президенти програв вибори – абсолютно логічно було б з точки зору голови місцевої державної адміністрації подати у відставку, оскільки це все ж таки його політична діяльність, а не економічна. Якби ж то", – додав він.

Богдан також заявив, що Кличко має домовлятися зі "смотрящими" у Київраді, щоб проводити необхідні рішення, а в нього під боком провертають різні схеми й ділять бюджет.

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