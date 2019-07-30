Керівник ОП пропонує Кличку самому подати у відставку

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Вівторок, 30 липня 2019, 12:32

Керівник Офісу президента Андрій Богдан нагадав Кабінету міністрів про прохання президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Також на брифінгу він запропонував міському голові столиці самому подати у відставку на знак політичної відповідальності, адже очолювана ним партія програла вибори.

Доповнюється…

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Теми: Кличко Офіс президента Богдан Кабінет міністрів Київ


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