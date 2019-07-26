Кабмін розгляне звільнення Кличка 31 липня – Гройсман

Джерело: інтерв’ю Володимира Гройсмана на Радіо НВ

Прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що уряд розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.

Пряма мова: "Як прем’єр-міністр я внесу це питання на найближче засідання уряду для розгляду".

"Усі попередні рішення такого характеру були підтримані урядом. Я не заважав попередньому президенту призначати голів адміністрацій, і не буду заважати президенту діючому. Як уряд визначить – подивимось. Ми обговоримо це питання і проаналізуємо".

Деталі: Гройсман наголосив, що питання звільнення голови міської адміністрації у компетенції президента.

Згідно з Конституцією всі голови держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом і багато голів ОДА і РДА вже змінились.

Пряма мова: "Так чи інакше, він (Кличко – ред.) складає свої повноваження. А далі питання призначення – призначить президент Кличка чи не призначить".

"Я вважаю, що ще одна річ, яку не вдалось зробити парламенту, – нам потрібен закон про столицю. Мер має бути обраний киянами. І цей мер і міська рада мають бути повноцінно наділені повноваженнями. У цьому суть децентралізації. Голови обласних адміністрацій мають виконувати функції суто контролю, так як це відбувається у воєвод в Польщі. Тоді це є баланс і ефективна влада".

Історія питання:

24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці і очільника КМДА.

У партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на посаду голови Київської міської держадміністрації: гендиректора холдингу "1+1 media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський, Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова – №22 у виборчому списку.

5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.

Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА раніше заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.

26 липня Кличко заявив, що мав кілька зустрічей з президентом Зеленським та головою офісу глави держави Андрієм Богданом щодо усунення його від керівництва Київською міською держадміністрацією і пообіцяв звернутися до суду.

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