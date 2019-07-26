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Кабмін розгляне звільнення Кличка 31 липня – Гройсман

П'ятниця, 26 липня 2019, 14:27

Джерело: інтерв’ю Володимира Гройсмана на Радіо НВ

Прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що уряд розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.

Пряма мова: "Як прем’єр-міністр я внесу це питання на найближче засідання уряду для розгляду".

"Усі попередні рішення такого характеру були підтримані урядом. Я не заважав попередньому президенту призначати голів адміністрацій, і не буду заважати президенту діючому. Як уряд визначить – подивимось. Ми обговоримо це питання і проаналізуємо".

Деталі: Гройсман наголосив, що питання звільнення голови міської адміністрації у компетенції президента.

Згідно з Конституцією всі голови держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом і багато голів ОДА і РДА вже змінились.

Пряма мова: "Так чи інакше, він (Кличко – ред.) складає свої повноваження. А далі питання призначення – призначить президент Кличка чи не призначить".

"Я вважаю, що ще одна річ, яку не вдалось зробити парламенту, – нам потрібен закон про столицю. Мер має бути обраний киянами. І цей мер і міська рада мають бути повноцінно наділені повноваженнями. У цьому суть децентралізації. Голови обласних адміністрацій мають виконувати функції суто контролю, так як це відбувається у воєвод в Польщі. Тоді це є баланс і ефективна влада".

Історія питання: 

  • 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
  • Міський голова Києва Віталій Кличко зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці і очільника КМДА.
  • У партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на посаду голови Київської міської держадміністрації: гендиректора холдингу "1+1 media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський, Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова – №22 у виборчому списку. 
  • 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
  • Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА раніше заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
  • 26 липня Кличко заявив, що мав кілька зустрічей з президентом Зеленським та головою офісу глави держави Андрієм Богданом щодо усунення його від керівництва Київською міською держадміністрацією і пообіцяв звернутися до суду.

Читайте також: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманКабінет міністрівВіталій Кличко
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