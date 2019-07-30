Мамі неефективного глави Держрезерву подарували квартиру на Печерську

Джерело: розслідування "Наших грошей з Денисом Бігусом"

Дружина голови Держрезерву Вадима Мосійчука за час перебування його на посаді відкрила міні-готель, а його матері подарували квартиру на Печерську за кілька мільйонів гривень.

Деталі: У 2019 році матері Мосійчука подарували квартиру на 183 квадрати у новобудові на Печерську, по вул. Діловій. Аналогічні квартири у ньому продаються за ціною від 7 до 9 мільйонів гривень.

Квартира мами на Печерську фото Bihus.Info

Попередня власниця квартири, мешканка Житомирської області, відмовилась коментувати подарунок.

Сам Мосійчук заявив, що для нього інформація про появу в матері подарунка у вигляді елітної квартири в Києві – це новина. Він не надав жодних додаткових пояснень про походження коштовного подарунку.

Мосійчук також нічого не знає і про двокімнатну квартиру, яка з’явилася у 2016-му у його тещі поряд із Адміністрацією президента. Подібні квартири у цьому будинку продають від 4 мільйонів гривень.

Квартира тещі біля ОП фото Bihus.Info

Журналістам Мосійчук сказав, що заробив мільйони до держслужби: "В 29 років я вже був гривневим мільйонером. В 35 років я вже заробив перший мільйон доларів. Ви ж про це не знаєте".

Водночас, інформації про зароблені до держслужби мільйони немає у жодній з декларацій Мосійчука. За підсумками 2015-го, коли його взяли на роботу, чиновник з дружиною задекларували загалом 250 тис. доларів.

У 2017 році дружина чиновника придбала новий Мерседес GLE за два мільйони гривень і понад гектар землі під Києвом, начебто, за 300 тисяч гривень. Невдовзі на цій землі почали зводити котеджі і будувати сонячні електростанції.

На початку 2019-го там відкрився міні-готель зеленого туризму. Мосійчук визнає, що цим бізнесом займається його дружина, але переконує, що ніякого готелю немає – здається лише один котедж, а інший будинок – це сауна.

Міні-готель дружини фото Bihus.Info

На офіційній сторінці готелю зазначено інше. Адміністрація розповіла журналістам: там вже працюють два котеджі по 92 квадрати. Ще два котеджі і басейн - мають відкритися найближчим часом.

За законом котеджі мають декларуватися ще на стадії незавершеного будівництва. Як і позики на них. Але голова Держрезерву каже, що не збирається декларувати ці будівлі

За підсумками 2018-го Мосійчук задекларував лише один котедж дружини, і про той згадав не з першого разу - вже у виправленій декларації.

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