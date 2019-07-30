Маме неэффективного главы Госрезерва подарили квартиру на Печерске

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Вторник, 30 июля 2019, 15:06

Источник: расследование "Наших грошей з Денисом Бігусом"

Жена главы Госрезерва Вадим Мосийчука за время пребывания его на должности открыла мини-отель, а его матери подарили квартиру на Печерске за несколько миллионов гривен.

Детали: В 2019 году матери Мосийчука подарили квартиру на 183 квадрата в новостройке на Печерске, по ул. Деловой. Аналогичные квартиры в нем продаются по цене от 7 до 9 млн гривен.

Квартира мамы на Печерске
Квартира мамы на Печерске
ФОТО BIHUS.INFO

Предыдущая владелица квартиры, жительница Житомирской области, отказалась комментировать подарок.

Сам Мосийчук заявил, что для него информация о появлении у матери подарка в виде элитной квартиры в Киеве - это новость. Он не предоставил никаких дополнительных объяснений о происхождении драгоценных подарка.

Мосийчук также ничего не знает и о двухкомнатной квартире, которая появилась в 2016-м в его тещи рядом с Администрацией президента. Подобные квартиры в этом доме продают от 4 миллионов гривен.

Квартира тещи у АП
Квартира тещи у АП
ФОТО BIHUS.INFO

Журналистам Мосийчук сказал, что заработал миллионы к госслужбе: "В 29 лет я уже был гривневым миллионером. В 35 лет я уже заработал первый миллион долларов. Вы же об этом не знаете".

В то же время, информации о заработанных до госслужбы миллионах нет ни в одной из деклараций Мосийчука. По итогам 2015 года, когда его взяли на работу, чиновник с женой задекларировали в целом 250 тыс. долларов.

В 2017 году жена чиновника приобрела новый Мерседес GLE за два миллиона гривен и более гектар земли под Киевом, вроде бы, за 300 тысяч гривен. Вскоре на этой земле начали возводить коттеджи и строить солнечные электростанции.

В начале 2019-го года там открылся мини-отель зеленого туризма. Мосийчук признает, что этим бизнесом занимается его жена, но утверждает, что никакого отеля нет - кажется только один коттедж, а другой дом - это сауна.

Мини-отель жены
Мини-отель жены
ФОТО BIHUS.INFO

На официальной странице отеля указано иное. Администрация рассказала журналистам: там уже работают два коттеджа по 92 квадраты. Еще два коттеджа и бассейн - должны открыться в ближайшее время.

По закону коттеджи должны декларироваться еще на стадии незавершенного строительства. Как и займы на них. Но глава Госрезерва говорит, что не собирается декларировать эти здания.

По итогам 2018 года Мосийчук задекларировал только один коттедж жены, и о том вспомнил не с первого раза - уже в исправленной декларации.

История вопроса:

  • Мосийчука назначили на должность по инициативе экс-министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.
  • В 2018 году правоохранители штурмовали квартиру Мосийчука, чтобы провести обыск. Из-за решения потратить несколько миллионов гривен на то, чтобы покатать зерно из одной области в другую.
  • В 2019 году счетная палата обвинила Мосийчука в неэффективном использовании 1,7 млрд грн и нанесении ущерба в размере 318 млн грн.
  • После обнародования отчета Счетной палаты Кабмин отстранил Мосийчука на время дисциплинарного производства.

Украинская правда

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Темы: госслужба деньги


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