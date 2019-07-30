НАБУ затримало заступника Головіна, який переховувався
Вівторок, 30 липня 2019, 16:17
Детективи затримали першого заступника екс-начальника поліції Одещини Костянтина Гейко.
Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро на офіційній сторінці у Facebook.
"Детективи НАБУ сьогодні (у віторок – ред.) затримали колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області, який переховування від слідства", - сказано у повідомленні.
"Екс-посадовця разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу", - додали в НАБУ.
Нагадаємо:
- 25 липня правоохоронці затримали колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах.
- У НАБУ розповіли, що Головіна та його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні.
- Слідство у справі Головіна вважає, що до злочинної схеми його залучив заступник Костянтин Гейко.
Українська правда