НАБУ затримало заступника Головіна, який переховувався

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Вівторок, 30 липня 2019, 16:17

Детективи затримали першого заступника екс-начальника поліції Одещини Костянтина Гейко.

Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро на офіційній сторінці у Facebook.

"Детективи НАБУ сьогодні (у віторок – ред.) затримали колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області, який переховування від слідства", - сказано у повідомленні.

"Екс-посадовця разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу", - додали в НАБУ.

Нагадаємо:

  • 25 липня правоохоронці затримали колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах.
  • У НАБУ розповіли, що Головіна та його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні.
  • Слідство у справі Головіна вважає, що до злочинної схеми його залучив заступник Костянтин Гейко.

Українська правда

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Теми: НАБУ Одеса


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