НАБУ затримало заступника Головіна, який переховувався

Детективи затримали першого заступника екс-начальника поліції Одещини Костянтина Гейко.

Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро на офіційній сторінці у Facebook.

"Детективи НАБУ сьогодні (у віторок – ред.) затримали колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області, який переховування від слідства", - сказано у повідомленні.

"Екс-посадовця разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу", - додали в НАБУ.

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