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НАБУ задержало заместителя Головина, который скрывался

Вторник, 30 июля 2019, 16:17
НАБУ задержало заместителя Головина, который скрывался

Детективы задержали первого заместителя экс-начальника полиции Одесской области Константина Гейко.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро на официальной странице в Facebook.

"Детективы НАБУ сегодня (во вторник – ред.) задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который укрытия от следствия", - сказано в сообщении.

"Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота", - добавили в НАБУ.

Напомним:

  • 25 июля правоохранители задержали бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина за хищения в особо крупных размерах.
  • В НАБУ рассказали, что Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании.
  • Следствие по делу Головина считает, что к преступной схемы его привлек заместитель Константин Гейко.

Темы: НАБУОдесса
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