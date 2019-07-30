Детективы задержали первого заместителя экс-начальника полиции Одесской области Константина Гейко.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро на официальной странице в Facebook.

"Детективы НАБУ сегодня (во вторник – ред.) задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который укрытия от следствия", - сказано в сообщении.

"Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота", - добавили в НАБУ.

Напомним: