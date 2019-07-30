Вероятный фигурант MH17 Цемах свидетельствовал в суде

Источник: The Insider

Задержанный в "ДНР" бывший "командир ПВО" города Снежное Владимир Цемах, который является вероятным фигурантом по делу катастрофы MH17 на Донбассе, по видеосвязи свидетельствовал в Киевском апелляционном суде.

Цемах: Я был в бессознательном состоянии. Очень долго. Задержание проводили два незнакомых мне человека. Они зашли ко мне домой. Затем провозили через Марьинку.

Я боец, который защищал свою землю от тех, кто ее расстреливал. Российских военнослужащих там не видел.

Адвокат Роман Гонтарев: К нему применили насилие. Рукояткой пистолета ударили по голове. Применяли психотропные снотворные вещества. Мы сейчас не можем доказать эти обстоятельства. Цемаха задержали без решения суда.

Не допрошены в производстве свидетели, которые бы указывали, что Цемах на момент задержания совершил преступление. Также отсутствует потерпевший, который говорил о Цемахе.

Прокурор Олег Пересада: Из материалов следствия можно заключить, что Цемах был задержан в связи с тем, что при нем были документы, удостоверяющие принадлежность к "ДНР". А также в связи с его активным участием в "ДНР".

Конечно, есть процедура участия и свидетелей, и подозреваемых. Есть соответствующее соглашение между Украиной и королевством Нидерланды по делам, связанным со сбитым боингом. Там также расписаны процедуры.

Детали: 30 июля Апелляционный суд Киева отказался отпускать Цемах из-под стражи. По словам прокурора, Цемах вероятно причастен к террористической организации.

Кроме того, прокурор предположил, что Цемах будет свидетельствовать в Нидерландах, поскольку может обладать информацией о катастрофе пассажирского самолета МН17.

Что было раньше: 27 июня Цемаха задержали в его квартире в Снежном. 29 июня Шевченковский районный суд принял решение об аресте на два месяца.

7 июля журналисты нашли архивное видео, на котором Цемах якобы признается в причастности к сбитию "Боинга" MH17.

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