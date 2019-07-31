Разумков про Трускавець: Ніякого "розслабону" не помічаю

Лідер партии "Слуга народу" Дмитро Разумков запевняє, що під час навчання в Трускавці ніхто з новообраних нардепів не розслабляється.

Про це він сказав журналістам "Української правди" у Трускавці у середу.

На запитання, чи вірить він, що за тиждень можна чогось навчитись, Разумков відповів: " Не тільки вірю, я в цьому впевнений".

"Тут є ряд завдань, які ми ставимо. Навчання. Люди вчаться, і це видно. Ніякого "разслабону" не помічаю. Графік більш ніж щільний. Я впевнений, що це не останній наш семінар. Які будуть інші, подивимося. Можливо якщо б вони вчилися (представники колишньої влади, - УП), то не залишали за собою ті показники, які є", - сказав він.

"Друге завдання, яке ми поставили, - формування команди. Не було в історії країни такий великий фракції, яка за такий короткий проміжок часу набрала б таку велику кількість "багнетів", в хорошому сенсі цього слова. Я впевнений, що через тиждень всі всіх знатимуть. І по імені, і в обличчя", - додав він.

За словами Разумкова не всі кандидати змогли приїхати на навчання.

"(Навчаються – ред.) десь 265-270. До нас, припустимо, не потрапив Руслан Стефанчук. Він – в Києві. Займається діяльністю в якості представника президента у Верховній Раді. Якщо говорити з обраних народних депутатів, то не приїхали максимум 4 людини. Ми запросили ще тих, хто далі є в списку, але поки знаходиться в резерві. На той випадок, якщо хтось із обраних депутатів піде потім у виконавчу владу", - розповів Разумков.

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