Разумков о Трускавце: Никакого "расслабона" не замечаю
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уверяет, что во время учебы в Трускавце никто из избранных нардепов не расслабляется.
Об этом он сказал журналистам "Украинской правды" в Трускавце в среду.
На вопрос, верит ли он, что за неделю можно чего-то научиться, Разумков ответил: "Не только верю, я в этом уверен".
"Тут есть ряд задач, которые мы ставим. Обучение. Люди учатся, и это видно. Никакого "расслабона" не замечаю. График более чем плотный. Я уверен, что это не последний наш семинар. Какие будут другие, посмотрим. Возможно если б они учились (представители бывшей власти, - УП), то не оставляли за собой те показатели, которые есть", - сказал он.
"Вторая задача, которую мы поставили, - формирование команды. Не было в истории страны такой большой фракции, которая за такой короткий промежуток времени набрала б такое большое количество "штыков", в хорошем смысле этого слова. Я уверен, что через неделю все всех будут знать. И по имени, и в лицо", - добавил он.
По словам Разумкова не все кандидаты смогли приехать на учебу.
"(Обучающиеся - ред.) где-то 265-270. К нам, допустим, не попал Руслан Стефанчук. Он - в Киеве. Занимается деятельностью в качестве представителя президента в Верховной Раде. Если говорить из избранных народных депутатов, то не приехало максимум 4 человека. Мы пригласили еще тех, кто дальше есть в списке, но пока находится в резерве. На тот случай, если кто-то из избранных депутатов пойдет потом в исполнительную власть", - рассказал Разумков.
Напомним:
- Новоизбранные народные депутаты от партии "Слуга народа" следующую неделю проведут в Трускавце на учебных курсахдля будущих парламентариев.
- В течение недели с 8:30 до 21:30 им будут читать лекции профессора Киевской школы экономики и признанные на рынке труда специалисты.
- По итогам обработки 100% бюллетеней, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".