Разумков о Трускавце: Никакого "расслабона" не замечаю

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уверяет, что во время учебы в Трускавце никто из избранных нардепов не расслабляется.

Об этом он сказал журналистам "Украинской правды" в Трускавце в среду.

На вопрос, верит ли он, что за неделю можно чего-то научиться, Разумков ответил: "Не только верю, я в этом уверен".

"Тут есть ряд задач, которые мы ставим. Обучение. Люди учатся, и это видно. Никакого "расслабона" не замечаю. График более чем плотный. Я уверен, что это не последний наш семинар. Какие будут другие, посмотрим. Возможно если б они учились (представители бывшей власти, - УП), то не оставляли за собой те показатели, которые есть", - сказал он.

"Вторая задача, которую мы поставили, - формирование команды. Не было в истории страны такой большой фракции, которая за такой короткий промежуток времени набрала б такое большое количество "штыков", в хорошем смысле этого слова. Я уверен, что через неделю все всех будут знать. И по имени, и в лицо", - добавил он.

По словам Разумкова не все кандидаты смогли приехать на учебу.

"(Обучающиеся - ред.) где-то 265-270. К нам, допустим, не попал Руслан Стефанчук. Он - в Киеве. Занимается деятельностью в качестве представителя президента в Верховной Раде. Если говорить из избранных народных депутатов, то не приехало максимум 4 человека. Мы пригласили еще тех, кто дальше есть в списке, но пока находится в резерве. На тот случай, если кто-то из избранных депутатов пойдет потом в исполнительную власть", - рассказал Разумков.

Напомним: