На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю – штаб
Бойовики п'ять разів стріляли по позиціях українських військових із заборонених Мінськими угодами гранатометів різних систем.
Про це станом на 19 вечора 31 липня повідомив штаб ООС.
"Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню. Натомість, ворог п'ять разів порушив заборону на використання будь-якої зброї", – ідеться у повідомленні.
Штаб зафіксував використання міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Стріляли під Водяним, Пісками, Широкиним.
Станом на 7 ранку 31 липня повідомлялося, що противник обстріляв із гранатометів українські позиції в околицях Луганського та Пісків.
Нагадаємо,
- На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 31 липня домовилися з 1 серпня ремонтувати міст, розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.
- Ремонт триватиме кілька місяців.
- У ТКГ також зійшлися на тому, що "режиму тиші" в цілому дотримуються.
- Представники ТКГ, за участі представників ОРДЛО, домовилися про безстрокове припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.
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