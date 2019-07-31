На Донбассе боевики применили запрещенное оружие – штаб 

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Среда, 31 июля 2019, 21:59

Боевики пять раз стреляли по позициям украинских военных из запрещенных минскими соглашениями гранатометов различных систем.

Об этом по состоянию на 19 вечера 31 июля сообщил штаб ООС

"Вооруженные Силы придерживаются устойчивого режима прекращения огня. Тем временем враг пять раз нарушил запрет на использование любого оружия", – гласит сообщение. 

Штаб зафиксировал использование миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Стреляли вблизи Водяного, Песков, Широкиного. 

По состоянию на 7 утра 31 июля сообщалось, что противник обстрелял из гранатометов украинские позиции в окрестностях Луганского и Песков. 

Напомним, 

  • На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 31 июля договорились с 1 августа ремонтировать мост, разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской. 
  • Ремонт продлится несколько месяцев.
  • В ТКГ также сошлись на том, что "режим тишины" в целом соблюдается.
  • Представители ТКГ с участием представителей ОРДЛО, договорились о бессрочном прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

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