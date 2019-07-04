На переїзд Зеленського в Український дім потрібно 300 млн і 1 рік

Перетворення Українського дому в офіс президента можуть почати вже в серпні, на це потрібно близько 300 мільйонів гривень і приблизно 1 рік часу.

Про це на презентації концепції нового офісу президента заявив співавтор проекту, засновник майстерні 33ВY Architecture Іван Юнаков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"В цілому команда працює близько двох місяців. Ми готуємо технічне завдання для того, щоб проектний інститут, який має доступ до секретної інформації, зміг зробити проект по техзавданню", - розповів Юнаков.

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За його словами, з урахуванням того, що багато роботи вже зроблено, на всі узгодження проекту треба близько місяця.

"При нормальному фінансуванні терміни реалізації становитимуть 6-10 місяців", - повідомив Юнаков.

У рамках проекту планують добудувати невелику одноповерхову скляну будівлю, де розмістяться центр прийому громадян та інформаційний центр, і побудувати підземний паркінг.

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А також хочуть облаштувати ландшафтну зону і запустити оновлений фонтан.

"У приміщеннях зі старим радянським інженерним обладнанням, які займають майже 4 тис. кв. м, буде зроблений підземний паркінг на 100 машиномісць. Також буде прибудований паркінг для відвідувачів на 34 машиномісця... У центрі атріуму планується звести скульптуру сучасного мистецтва, ми поставили (на візуалізації – ред.) звичайне дерево, але його там не буде", - сказав Юнаков.

Крім того, за його словами, інфраструктура офісу включатиме спортзали, конференц-зали та public space – два поверхи будуть працювати за принципом коворкінгу.

Ще два поверхи відведуть під апарат президента. А кабінет самого Володимира Зеленського розміститься на четвертому поверсі.

Фото tsn.ua

Загалом офіс президента буде розрахований на 500 робочих місць.

"Для того, щоб туди потрапити, потрібно буде пройти певну реєстрацію, але, думаю, не дуже складну. Там же будуть кафе і ресторан, які будуть обслуговувати коворкінг і працівників офісу", - розповів архітектор.

Згідно із затвердженою Мінрегіоном вартістю реконструкції адмінбудівель, вартість майбутніх робіт може скласти близько 300 мільйонів гривень, однак, за словами Юнакова, "остаточна сума буде відома після врахування вартості всієї інженерії".

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