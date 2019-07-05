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ЦВК: Нове жеребкування зірве друк бюлетенів

П'ятниця, 5 липня 2019, 12:40

Центральна виборча комісія каже, що в нове жеребкування партій для визначення їхніх номерів у бюлетені зробить неможливим вчасний друк і доставку бюлетенів.

Про це йдеться у заяві ЦВК.

"ЦВК повідомляє, що в разі необхідності проведення нового жеребкування наслідком буде неможливість вчасного друку необхідної кількості бюлетенів Державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" та забезпечення їх доставки для проведення голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", – зазначають у відомстві.

Центрвиборчком наголошує, що провів жеребкування 26 червня, в останній день відведеного на це терміну, за участі всіх політичних партій, які на той час були зареєстровані на вибори.

З урахуванням жеребкування ЦВК затвердило форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

"Вказана постанова в судовому порядку в установлений процесуальним законом строк не була оскаржена і є чинною", – зазначає Центрвиборчком.

Після цього, 30 червня, на виконання судово рішення, комісія включила до бюлетеня партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі".

ЦВК каже, що це забезпечує реалізацію цією партією та її кандидатами "прав та можливостей щодо участі у виборчому процесі".

Прав інших полісил і кандидатів, на думку Центрвиборчкому, це рішення не порушує.

"Забезпечення прав одного суб'єкта виборчого процесу не може мати наслідком порушення прав та законних інтересів інших суб’єктів виборчого процесу та законного перебігу виборчого процесу в цілому як реалізації права виборців на вільне волевиявлення", – каже ЦВК.

ЦВК нагадало, що не погоджується із рішенням суду, який зобов’язав провести пережеребкуваня.

Нагадаємо:

  • Суд змусив ЦВК провести пережеребкування партій.
  • Голова Ценральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що ЦВК буде оскаржувати це рішення.
  • 26 червня ЦВК провела жеребкування, де визначився порядок друку політичних сил у бюлетенях на виборах до Верховної Ради. У жеребкуванні взяла участь 21 партія. 
  • 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил".
  • 29 червня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.
  • 30 червня ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22.
  • Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що рішення суду про пережеребкуваня може зірвати парламентські вибори, заплановані на 21 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКвибориВерховна Рада
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