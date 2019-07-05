Вакарчук готовий "бити по руках" нардепів Зеленського

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П'ятниця, 5 липня 2019, 12:45

Партія "Голос" підтримає позитивні ініціативи президента Володимира Зеленського, але буде стримувати депутатів "Слуги народу", якщо вони чинитимуть негоже.

Про це засновник партії "Голос", співак і молодий політик Святослав Вакарчук заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"По відношенню до нового президента політика партії дуже проста: ми готові підтримувати всі його позитивні ініціативи, які відповідають нашій програмі", – сказав він.

"Але якщо президент або його політична сила раптом будуть займатися чимось іншим, не тим, що декларують, ми вважаємо, що наша місія – стримувати, балансувати, зупиняти. Я це називаю "політично бити по руках", – заявив Вакарчук.

Він також сказав: "Ми зробимо все для того, щоб впливати на владу в Україні. Хто буде в коаліції – покаже час. Тільки конфігурація сил після 22 липня покаже, що, хто і де насправді".

Вакарчук сумнівається, що зможе підписати коаліційну угоду з тими, хто відкидає європейський шлях України: "Парламент – це місце для компромісів. Але є межа".

"Для нас "червона лінія" – ті політичні сили, які прямо підтримують або капітуляцію перед ворогом, або "ставання на коліна" перед ворогом", – заявив він.

"З тими, хто виступає проти європейського шляху України, хто так чи інакше був замішаний у корупційних злочинах, або хто мав відношення до того, що Україна опинилася в тій ситуації, в тому числі і у війні з Росією сьогодні, ми не збираємося ні про що домовлятися" – сказав Вакарчук.

"З іншими політичними силами треба розмовляти. Політика – це мистецтво можливого" – додав він.

Співак зізнався: "Якби я міг отримати ситуацію, при якій партія "Голос" отримала б абсолютну більшість у парламенті і могла б формувати уряд, знали б, як багато на нас відповідальності. І ми готові до цього. Розуміємо, що політичні реалії інші. Тому нам доведеться знаходити так чи інакше конфігурації".

"Я особисто проти того, щоб ті партії, які вже 28 років крутять світом в Україні і так ні до чого й не довели, насправді мали вплив на прийняття рішень далі. Треба давати дорогу новим політикам", – додав він.

За словами Вакарчука, "Голос" виступає за радикальні зміни.

"Наприклад, наша ідея щодо того, що той, хто прогуляв 50% засідань, має здати мандат, мабуть, є радикальною для сьогодні. Ще до того, як ми зможемо організувати зміни до законодавства з цього приводу, беремо на себе публічне зобов’язання, що наші депутати так вчинять", – сказав Вакарчук.

"Ті, хто прийшли у "Голос", точно не триматимуться за мандат. У них можуть змінитися пріоритети або можуть побачити інші якісь речі, то нехай чесно зроблять – здадуть мандат, і хтось інший за них зайде", – додав він.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Вакарчук Голос Слуга народу Зеленський вибори


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