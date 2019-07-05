Вакарчук готовий "бити по руках" нардепів Зеленського
Партія "Голос" підтримає позитивні ініціативи президента Володимира Зеленського, але буде стримувати депутатів "Слуги народу", якщо вони чинитимуть негоже.
Про це засновник партії "Голос", співак і молодий політик Святослав Вакарчук заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"По відношенню до нового президента політика партії дуже проста: ми готові підтримувати всі його позитивні ініціативи, які відповідають нашій програмі", – сказав він.
"Але якщо президент або його політична сила раптом будуть займатися чимось іншим, не тим, що декларують, ми вважаємо, що наша місія – стримувати, балансувати, зупиняти. Я це називаю "політично бити по руках", – заявив Вакарчук.
Він також сказав: "Ми зробимо все для того, щоб впливати на владу в Україні. Хто буде в коаліції – покаже час. Тільки конфігурація сил після 22 липня покаже, що, хто і де насправді".
Вакарчук сумнівається, що зможе підписати коаліційну угоду з тими, хто відкидає європейський шлях України: "Парламент – це місце для компромісів. Але є межа".
"Для нас "червона лінія" – ті політичні сили, які прямо підтримують або капітуляцію перед ворогом, або "ставання на коліна" перед ворогом", – заявив він.
"З тими, хто виступає проти європейського шляху України, хто так чи інакше був замішаний у корупційних злочинах, або хто мав відношення до того, що Україна опинилася в тій ситуації, в тому числі і у війні з Росією сьогодні, ми не збираємося ні про що домовлятися" – сказав Вакарчук.
"З іншими політичними силами треба розмовляти. Політика – це мистецтво можливого" – додав він.
Співак зізнався: "Якби я міг отримати ситуацію, при якій партія "Голос" отримала б абсолютну більшість у парламенті і могла б формувати уряд, знали б, як багато на нас відповідальності. І ми готові до цього. Розуміємо, що політичні реалії інші. Тому нам доведеться знаходити так чи інакше конфігурації".
"Я особисто проти того, щоб ті партії, які вже 28 років крутять світом в Україні і так ні до чого й не довели, насправді мали вплив на прийняття рішень далі. Треба давати дорогу новим політикам", – додав він.
За словами Вакарчука, "Голос" виступає за радикальні зміни.
"Наприклад, наша ідея щодо того, що той, хто прогуляв 50% засідань, має здати мандат, мабуть, є радикальною для сьогодні. Ще до того, як ми зможемо організувати зміни до законодавства з цього приводу, беремо на себе публічне зобов’язання, що наші депутати так вчинять", – сказав Вакарчук.
"Ті, хто прийшли у "Голос", точно не триматимуться за мандат. У них можуть змінитися пріоритети або можуть побачити інші якісь речі, то нехай чесно зроблять – здадуть мандат, і хтось інший за них зайде", – додав він.