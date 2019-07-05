Рекордный Уимблдон: две украинки впервые вышли в 1/8 травяного Grand Slam
19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере пробилась в четвертый круг престижного травяного турнира серии Большого Шлема - Уимблдон.
В третьем круге соревнований украинка в двух сетах обыграла швейцарку Викторию Голубич - 7:5, 6:3.
Ястремская присоединилась к Элине Свитолиной, которая несколькими часами ранее также преодолела эту стадию турнира.
Both through to the fourth round in straight sets— Wimbledon (@Wimbledon) 5 липня 2019 р.
✅ Dayana Yastremska
✅ @BautistaAgut #Wimbledon pic.twitter.com/BMuik6HRD5
Таким образом, впервые в истории Уимблдона на второй неделе сыграют сразу два украинки.
Своими результатами в Лондоне девушки повторили национальный теннисный рекорд, поскольку в 1/8 финала на турнирах Grand Slam две украинки выходили лишь однажды.
В прошлом году на US Open в 1/8 пробились Элина Свитолина и Леся Цуренко.
В четвертом круге Уимблдона Ястремская встретится с Чжан Шуай из Китая, которая в пятницу обыграла Каролин Возняцки.
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