Рекордный Уимблдон: две украинки впервые вышли в 1/8 травяного Grand Slam

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере пробилась в четвертый круг престижного травяного турнира серии Большого Шлема - Уимблдон.



В третьем круге соревнований украинка в двух сетах обыграла швейцарку Викторию Голубич - 7:5, 6:3.

Ястремская присоединилась к Элине Свитолиной, которая несколькими часами ранее также преодолела эту стадию турнира.

Таким образом, впервые в истории Уимблдона на второй неделе сыграют сразу два украинки.

Своими результатами в Лондоне девушки повторили национальный теннисный рекорд, поскольку в 1/8 финала на турнирах Grand Slam две украинки выходили лишь однажды.

В прошлом году на US Open в 1/8 пробились Элина Свитолина и Леся Цуренко.

В четвертом круге Уимблдона Ястремская встретится с Чжан Шуай из Китая, которая в пятницу обыграла Каролин Возняцки.