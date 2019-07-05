Рекордный Уимблдон: две украинки впервые вышли в 1/8 травяного Grand Slam

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Пятница, 5 июля 2019, 18:00

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере пробилась в четвертый круг престижного травяного турнира серии Большого Шлема - Уимблдон.
   
В третьем круге соревнований украинка в двух сетах обыграла швейцарку Викторию Голубич - 7:5, 6:3.

Ястремская присоединилась к Элине Свитолиной, которая несколькими часами ранее также преодолела эту стадию турнира.

Таким образом, впервые в истории Уимблдона на второй неделе сыграют сразу два украинки.

Своими результатами в Лондоне девушки повторили национальный теннисный рекорд, поскольку в 1/8 финала на турнирах Grand Slam две украинки выходили лишь однажды.

В прошлом году на US Open в 1/8 пробились Элина Свитолина и Леся Цуренко.

В четвертом круге Уимблдона Ястремская встретится с Чжан Шуай из Китая, которая в пятницу обыграла Каролин Возняцки.

Евгений Будерацкий, УП

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