Рекордный Уимблдон: две украинки впервые вышли в 1/8 травяного Grand Slam

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере пробилась в четвертый круг престижного травяного турнира серии Большого Шлема - Уимблдон.



В третьем круге соревнований украинка в двух сетах обыграла швейцарку Викторию Голубич - 7:5, 6:3.

Ястремская присоединилась к Элине Свитолиной, которая несколькими часами ранее также преодолела эту стадию турнира.

Both through to the fourth round in straight sets



✅ Dayana Yastremska

✅ @BautistaAgut #Wimbledon pic.twitter.com/BMuik6HRD5