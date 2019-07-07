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Третій підозрюваний міг готувати замах на Скрипаля у Швейцарії - розслідування

Неділя, 7 липня 2019, 00:33
Третій підозрюваний міг готувати замах на Скрипаля у Швейцарії - розслідування

Генерал-майор ГРУ РФ Денис Сергєєв (агентурне ім'я Сергій Федотов), третій причетний до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, не менше 5 разів літав до Швейцарії у 2016-2018 роках, де брав участь у різних операціях.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider та швейцарської медіагрупи Tamedia.

Автори розслідування проаналізували дані білінгу телефонів Сергєєва.

Зазначається, що під час першої поїздки у листопаді 2016 року він тиждень перебував у Цюріху. Через деякий час після його від'їзду туди приїхали Руслан Боширов і Олександр Петров (справжні імена Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін), обвинувачені владою Великої Британії в отруєнні Скрипалів.

У розслідуванні підкреслюється, що у вересні-жовтні 2017 року Сергєєв кілька разів їздив до Лозанни, де відвідав Федеральну політехнічну школу Лозанни, штаб-квартиру WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство - ред.) та район, де знаходиться "безліч державних лабораторій".

Крім цього, він був присутнім на лекції колишнього посла США у Швейцарії Сьюзан Левін.

Як свідчать дані білінгу, під час третьої поїздки до Швейцарії у жовтні-листопаді 2017 року, Сергєєв зустрічався з Бошировим та Чепігою. 

Журналісти не встановили мети операції співробітників ГРУ, але зазначили, що вони відвідали район лижного курорту Шамоні. У грудні усі троє знову одночасно перебували в Швейцарії.

У січні 2018 року Сергєєв в останній раз приїхав у Женеву. Підкреслюється, що за два дні він 14 разів телефонував своєму кураторові, з яким, за даними журналістів, спілкувався під час операції по отруєнню Скрипалів.

"Ці пересування Сергєєва показують його жвавий інтерес до штаб-квартир міжнародних спортивних організацій, перш за все WADA. Всесвітнє антидопінгове агентство неодноразово ставало жертвою хакерів ГРУ, але у випадку з Сергєєвим мова може йти не тільки про кібератаку, а й про замах на вбивство", - йдеться у розслідуванні.

Журналісти вважають, що метою групи Сергєєва могли бути інформатори WADA про використання Росією допінгу, такі, як, наприклад, директор Антидопінгового центру Григорій Родченков (який поїхав з РФ) та його заступник Тимофій Соболевський.

"Цікаво, що незабаром після жовтневого приїзду Сергєєва в Швейцарію в 2017 році у WADA заявили про отримання цінної інформації про участь російських держорганів в допінг-програмі", - пишуть розслідувачі.

"Британський журналіст Марк Урбан, який брав кілька інтерв'ю у Скрипаля, писав у своїй книзі, що у кінці червня або початку липня той скасував інтерв'ю, щоб поїхати до Швейцарії на зустріч з представниками місцевих спецслужб. Якщо ця зустріч справді була, можливо, вона була не єдиною.

Не виключено, що в Швейцарії група Сергєєва намагалася встановити, яку саме інформацію Скрипаль передає швейцарським спецслужбам і вже тоді готувала замах на нього.

Отруєння Скрипаля сталося 4 березня, всього лише через два місяці після останнього візиту групи Сергєєва в Швейцарію", - наголошують журналісти.

Читайте більше про екс-грушника "Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля"

та про підозрюваних росіян "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"

Нагадуємо:

  • Раніше у розслідуванні The Insider і Bellingcat йшлося, що Денис Сергєєв (агентурне ім'я Сергій Федотов), третій причетний до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, керував операцією з Лондона і постійно звітував перед куратором з Москви.
  • 66-річного Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня в Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері.
  • Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перемістили в безпечне місце. Вона передала ЗМІ відеозвернення.
  • Колишній розвідник Сергій Скрипаль після замаху жодного разу не з'являвся у ЗМІ чи на публіці.
  • 5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.
  • Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".
  • Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.
  • Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін.Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.
  • Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".
  • Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.
  • Згодом стало відомо про ще одного російського підозрюваного, відомого під вигаданим іменем "Сергєй Федотов".
  • У лютому 2019 року поліція Британії заявила, що веде розслідування стосовно ще двох російських агентів, підозрюваних в отруєнні у Солсбері. Загальна кількість можливих російських учасників спроби вбивства Скрипалів становить п’ять осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: СкрипальшпигунствоРосіяШвейцарія
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