Розслідування: Третій підозрюваний в отруєнні Скрипаля керував операцією з Лондона
Співробітник ГРУ Денис Сергєєв (агентурне ім'я Сергій Федотов), третій причетний до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, керував операцією з Лондона і постійно звітував перед куратором з Москви.
Про це йдеться в розслідуванні The Insider і Bellingcat.
Завдяки білінгу телефону Сергєєва, розслідувачі з'ясували, що за два дні до отруєння Скрипаля, 1 березня 2018 року, після короткої розмови по телефону з якимось "Тимуром Агафоновим" ГРУшник забронював квиток на найближчий рейс до Лондона. Наступного ранку, вже перед вильотом, Сергєєв зідзвонювався з якоюсь людиною і розмовляв з нею 3 хвилини. У найближчі дні він тримав постійний зв'язок з цим абонентом.
У базі даних абонентів цей номер значиться як "незареєстрований". Це незвично, адже всі російські СІМ-карти реєструються тільки на людей з конкретними паспортними даними. Також в телефонній базі видалені всі метадані про дзвінки цього абонента (логи IMEI/IMSI, номери стільникових веж і т.д.). В одному з додатків з обміну контактними даними цей номер значиться під іменем "Амір - Москва".
2 березня Сергєєв прибув в Лондон і відразу зателефонував "Аміру". Перебуваючи у Великій Британії, він розмовляв тільки з цим абонентом.
З цього моменту Сергєєв вів активну переписку, в основному використовуючи захищені месенджери. Судячи з розміру файлів, які він пересилав і отримував, це були в основному фотографії. У цей день він ще двічі телефонував "Аміру" - через годину після заселення і ввечері, в районі 20:49, причому дзвінок тривав майже 9 хвилин. Цей дзвінок відбувся приблизно через годину після того, як двоє співробітників ГРУ під іменами Руслан Боширов і Олександр Петров (справжні імена Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін) заселилися в лондонський готель.
Наступного дня, після чергової розмови з "Аміром", Сергєєв, Чепіга і Мишкін, ймовірно, зустрілися в районі Oxford circus. Точної інформації про це немає, але дані про пересування Сергєєва свідчать про те, що він був там близько 11:30. Мішкін і Чепіга в своєму відомому інтерв'ю редактору ІА "Росія сьогодні" Маргариті Симоньян визнали, що в цей день теж були в районі Oxford Circus (нібито щоб купити там кросівки).
В той день Сергєєв ще тричі розмовляв з "Аміром". Останні 2 рази - відразу після того, як Боширов і Петров повернулися з першої поїздки в Солсбері.
У день отруєння, 4 березня, Сергєєв протягом хвилини розмовляв з "Аміром", після чого о 10:20 отримав або відправив файл розміром близько 8 мб (швидше за все, це фотографія). Рівно в цей час Мішкін і Чепіга виїхали в Солсбері, озброєні отрутою в пляшечці від духів "Ніна Річчі". Через кілька годин, знову після розмови з "Аміром", Сергєєв вилетів до Москви.
Дані про пересування Сергєєва в Москві показують, що він щодня приїжджав в офіс за адресою Хорошевське шосе, 76 (штаб квартира ГРУ). Примітно, що навіть після того, як він засвітився як фігурант отруєння в Солсбері, він продовжив ходити на роботу.
Джерела програми BBC Newsnightу повідомляють, що Сергєєв служить в ранзі генерал-майора, що підтверджує висновки The Insider і Bellingcat про те, що він керував діями Чепіги та Мішкіна.
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Нагадуємо:
- 66-річного Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня в Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері.
- Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перемістили в безпечне місце. Вона передала ЗМІ відеозвернення.
- Колишній розвідник Сергій Скрипаль після замаху жодного разу не з'являвся у ЗМІ чи на публіці.
- 5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.
- Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".
- Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.
- Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін.Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.
- Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".
- Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.
- Згодом стало відомо про ще одного російського підозрюваного, відомого під вигаданим іменем "Сергєй Федотов".
- У лютому 2019 року поліція Британії заявила, що веде розслідування стосовно ще двох російських агентів, підозрюваних в отруєнні у Солсбері. Загальна кількість можливих російських учасників спроби вбивства Скрипалів становить п’ять осіб.