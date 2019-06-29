Розслідування: Третій підозрюваний в отруєнні Скрипаля керував операцією з Лондона

Співробітник ГРУ Денис Сергєєв (агентурне ім'я Сергій Федотов), третій причетний до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, керував операцією з Лондона і постійно звітував перед куратором з Москви.

Про це йдеться в розслідуванні The Insider і Bellingcat.

Завдяки білінгу телефону Сергєєва, розслідувачі з'ясували, що за два дні до отруєння Скрипаля, 1 березня 2018 року, після короткої розмови по телефону з якимось "Тимуром Агафоновим" ГРУшник забронював квиток на найближчий рейс до Лондона. Наступного ранку, вже перед вильотом, Сергєєв зідзвонювався з якоюсь людиною і розмовляв з нею 3 хвилини. У найближчі дні він тримав постійний зв'язок з цим абонентом.

У базі даних абонентів цей номер значиться як "незареєстрований". Це незвично, адже всі російські СІМ-карти реєструються тільки на людей з конкретними паспортними даними. Також в телефонній базі видалені всі метадані про дзвінки цього абонента (логи IMEI/IMSI, номери стільникових веж і т.д.). В одному з додатків з обміну контактними даними цей номер значиться під іменем "Амір - Москва".

2 березня Сергєєв прибув в Лондон і відразу зателефонував "Аміру". Перебуваючи у Великій Британії, він розмовляв тільки з цим абонентом.

З цього моменту Сергєєв вів активну переписку, в основному використовуючи захищені месенджери. Судячи з розміру файлів, які він пересилав і отримував, це були в основному фотографії. У цей день він ще двічі телефонував "Аміру" - через годину після заселення і ввечері, в районі 20:49, причому дзвінок тривав майже 9 хвилин. Цей дзвінок відбувся приблизно через годину після того, як двоє співробітників ГРУ під іменами Руслан Боширов і Олександр Петров (справжні імена Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін) заселилися в лондонський готель.

Наступного дня, після чергової розмови з "Аміром", Сергєєв, Чепіга і Мишкін, ймовірно, зустрілися в районі Oxford circus. Точної інформації про це немає, але дані про пересування Сергєєва свідчать про те, що він був там близько 11:30. Мішкін і Чепіга в своєму відомому інтерв'ю редактору ІА "Росія сьогодні" Маргариті Симоньян визнали, що в цей день теж були в районі Oxford Circus (нібито щоб купити там кросівки).

В той день Сергєєв ще тричі розмовляв з "Аміром". Останні 2 рази - відразу після того, як Боширов і Петров повернулися з першої поїздки в Солсбері.

У день отруєння, 4 березня, Сергєєв протягом хвилини розмовляв з "Аміром", після чого о 10:20 отримав або відправив файл розміром близько 8 мб (швидше за все, це фотографія). Рівно в цей час Мішкін і Чепіга виїхали в Солсбері, озброєні отрутою в пляшечці від духів "Ніна Річчі". Через кілька годин, знову після розмови з "Аміром", Сергєєв вилетів до Москви.

Дані про пересування Сергєєва в Москві показують, що він щодня приїжджав в офіс за адресою Хорошевське шосе, 76 (штаб квартира ГРУ). Примітно, що навіть після того, як він засвітився як фігурант отруєння в Солсбері, він продовжив ходити на роботу.

Джерела програми BBC Newsnightу повідомляють, що Сергєєв служить в ранзі генерал-майора, що підтверджує висновки The Insider і Bellingcat про те, що він керував діями Чепіги та Мішкіна.

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