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Розслідування: Третій підозрюваний в отруєнні Скрипаля керував операцією з Лондона

Субота, 29 червня 2019, 01:58

Співробітник ГРУ Денис Сергєєв (агентурне ім'я Сергій Федотов), третій причетний до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, керував операцією з Лондона і постійно звітував перед куратором з Москви.

Про це йдеться в розслідуванні The Insider і Bellingcat.

Завдяки білінгу телефону Сергєєва, розслідувачі з'ясували, що за два дні до отруєння Скрипаля, 1 березня 2018 року, після короткої розмови по телефону з якимось "Тимуром Агафоновим" ГРУшник забронював квиток на найближчий рейс до Лондона. Наступного ранку, вже перед вильотом, Сергєєв зідзвонювався з якоюсь людиною і розмовляв з нею 3 хвилини. У найближчі дні він тримав постійний зв'язок з цим абонентом.

У базі даних абонентів цей номер значиться як "незареєстрований". Це незвично, адже всі російські СІМ-карти реєструються тільки на людей з конкретними паспортними даними. Також в телефонній базі видалені всі метадані про дзвінки цього абонента (логи IMEI/IMSI, номери стільникових веж і т.д.). В одному з додатків з обміну контактними даними цей номер значиться під іменем "Амір - Москва".

2 березня Сергєєв прибув в Лондон і відразу зателефонував "Аміру". Перебуваючи у Великій Британії, він розмовляв тільки з цим абонентом.

З цього моменту Сергєєв вів активну переписку, в основному використовуючи захищені месенджери. Судячи з розміру файлів, які він пересилав і отримував, це були в основному фотографії. У цей день він ще двічі телефонував "Аміру" - через годину після заселення і ввечері, в районі 20:49, причому дзвінок тривав майже 9 хвилин. Цей дзвінок відбувся приблизно через годину після того, як двоє співробітників ГРУ під іменами Руслан Боширов і Олександр Петров (справжні імена Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін) заселилися в лондонський готель.

Наступного дня, після чергової розмови з "Аміром", Сергєєв, Чепіга і Мишкін, ймовірно, зустрілися в районі Oxford circus. Точної інформації про це немає, але дані про пересування Сергєєва свідчать про те, що він був там близько 11:30. Мішкін і Чепіга в своєму відомому інтерв'ю редактору ІА "Росія сьогодні" Маргариті Симоньян визнали, що в цей день теж були в районі Oxford Circus (нібито щоб купити там кросівки).

В той день Сергєєв ще тричі розмовляв з "Аміром". Останні 2 рази - відразу після того, як Боширов і Петров повернулися з першої поїздки в Солсбері.

У день отруєння, 4 березня, Сергєєв протягом хвилини розмовляв з "Аміром", після чого о 10:20 отримав або відправив файл розміром близько 8 мб (швидше за все, це фотографія). Рівно в цей час Мішкін і Чепіга виїхали в Солсбері, озброєні отрутою в пляшечці від духів "Ніна Річчі". Через кілька годин, знову після розмови з "Аміром", Сергєєв вилетів до Москви.

Дані про пересування Сергєєва в Москві показують, що він щодня приїжджав в офіс за адресою Хорошевське шосе, 76 (штаб квартира ГРУ). Примітно, що навіть після того, як він засвітився як фігурант отруєння в Солсбері, він продовжив ходити на роботу.

Джерела програми BBC Newsnightу повідомляють, що Сергєєв служить в ранзі генерал-майора, що підтверджує висновки The Insider і Bellingcat про те, що він керував діями Чепіги та Мішкіна.

Читайте більше про екс-грушника "Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля"

та про підозрюваних росіян "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"

Нагадуємо:

  • 66-річного Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня в Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Їх було доставлено до відділу інтенсивної терапії окружної лікарні Солсбері.
  • Юлію Скрипаль виписали 9 квітня і перемістили в безпечне місце. Вона передала ЗМІ відеозвернення.
  • Колишній розвідник Сергій Скрипаль після замаху жодного разу не з'являвся у ЗМІ чи на публіці.
  • 5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.
  • Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".
  • Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.
  • Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін.Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.
  • Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".
  • Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.
  • Згодом стало відомо про ще одного російського підозрюваного, відомого під вигаданим іменем "Сергєй Федотов".
  • У лютому 2019 року поліція Британії заявила, що веде розслідування стосовно ще двох російських агентів, підозрюваних в отруєнні у Солсбері. Загальна кількість можливих російських учасників спроби вбивства Скрипалів становить п’ять осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: СкрипальРосіяВелика Британія
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