Покарати за телеміст з РФ можна тільки після ефіру – Нацрада

Джерело: Інтерфакс-Україна

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зможе відреагувати на порушення закону українськими ліцензіатами, які будуть транслювати телеміст російських пропагандистів, тільки по факту таких порушень.

Перший заступник голови Нацради Ольга Герасим'юк: "Нацрада має право реагувати виключно на факт. Сьогодні у нас є тільки повідомлення в соцмережах, ролик, поширений російським телебаченням і повідомлення на сайті каналу. Але Нацрада може реагувати на поширення інформації виключно в ефірі телеканалу".

Провайдерам загрожує штраф в розмірі 25% вартості ліцензії провайдера за трансляцію телемосту з телеканалом "Росія 24", а українським телеканалам – санкції за порушення галузевого законодавства.

"Українське законодавство передбачає штрафні санкції для тих, хто поширює цей сигнал, для провайдерів, про що їм нагадуємо. На жаль, санкції за ретрансляцію для мовника парламент упустив".

Запитувати у телеканалу інформацію про запланований ефір Нацрада не має права, оскільки це може трактуватися як цензура.

"Нацрада зможе відреагувати тільки тоді, коли ефір відбудеться. Хочу сподіватися на те, що журналісти не стануть здійснювати професійне самогубство і обслуговувати цинічних політиків".

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