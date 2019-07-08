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Баканов закликає зібрати РНБО через "телеміст" з агресором

Понеділок, 8 липня 2019, 12:06

Керівник СБУ Іван Баканов закликає провести засідання Ради національної безпеки і оборони, де запропонує ввести санкції до юрособам, які здійснюють мовлення під логотипами "112 Україна" і "Newsone".

Про це інформує прес-служба СБУ 8 липня.

"З метою недопущення реалізації країною-агресором антиукраїнської інформаційної кампанії т.в.о. Служби безпеки Баканов пропонує:

– ініціювати перед президентом, головою РНБОУ невідкладне скликання позачергового засідання РНБО, на якому прийняти рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами "112 Україна" і "NewsOne", та ввести їх у дію відповідним указом президента;

– звернутися до голови ВР з проханням на найближчому засіданні Верховної Ради розглянути ситуацію щодо функціонування вказаних телеканалів до прийняття рішення Антимонопольним комітетом щодо порушень антимонопольного законодавства в результаті придбання Тарасом Козаком телеканалів "NewsOne", "112 Україна" та "ZIK".

– Національній раді з питань телебачення і радіомовлення попередити вказані суб’єкти інформаційної діяльності про неприпустимість порушення ліцензійних вимог та чинного законодавства (співпраця з юридичними особами РФ, які перебувають у санаційному списку РНБО), що може стати підставою для застосування відносно них штрафних санкцій;

– ініціювати закріплення на законодавчому рівні повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення приймати рішення щодо анулювання ліцензії на мовлення або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги без звернення до суду, якщо порушення не були усунені після застосування санкцій "оголошення попередження" та "стягнення штрафу", або у разі невиконання розпорядження державного регулятора у встановлені ним строки;

– ініціювати перед Антимонопольним комітетом застосування заходів із демонополізації інформаційного простору з боку медіахолдингу "Новини".

Наголошується також, що СБУ поінформує керівників медіахолдингу "Новини" (телеканали "112 Україна", "NewsOne" та "ZIK") про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом "Росія" та іншими мовниками держави-агресора, які перебувають під санкціями РНБО.

Нагадаємо:

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука. 
  • 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти протестують проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Россия 24".
  • Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести "телеміст" "Потрібно поговорити" і закликав політиків припинити істерику.
  • Нацрада з питань телебачення і радіомовлення пояснила, що зможе відреагувати на порушення закону українськими ліцензіатами, які будуть транслювати телеміст російських пропагандистів, тільки по факту таких порушень.

Українська правда
Теми: телебаченняскандалРосіяСБУ
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