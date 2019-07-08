На NewsOne розповіли, яким мав бути телеміст із каналом Кремля
Джерело: висловлювання генерального продюсера телеканалу NewsOne Василя Голованова на своїй сторінці в Facebook.
Телемарафон "Треба поговорити" між українським телеканалом NewsOne і пропагандистським каналом "Россия24" мав проходити без участі тих, хто сумнівається, що Крим і Донбас - це Україна.
Голованов підкреслив, що це жорстка і безкомпромісна позиція команди телеканалу.
Пряма мова: "Телеміст замислювався як журналістський проект без політики. Без присутності в студії політологів, політиків, пропагандистів. Без тих, хто сумнівається в тому, що Крим і Донбас - це Україна".
"Наша умова російській стороні - в студії не повинно бути пропагандистів. Не повинно бути тих, хто знаходиться під санкціями України, США, ЄС. Так навіть телеведучі не повинні бути політичними (Андрій Малахов і Марія Ситтель)".
"Окремо відзначу, що заява і анонс Дмитра Кисельова стали новиною і для мене. Він не причетний до організації телемарафону і, переконаний, нашкодив діалогу, а не допоміг його початку".
"Зараз в Росії перебуває понад 3 мільйонів українців. Хтось там вже давно, хтось поїхав після 2014 року, хтось їздить регулярно туди-назад. За всі 5 років конфлікту з ними ніхто не говорив. Журналістський телеміст - це чесна розмова звичайних людей без підставних людей в студії".
Історія питання:
- 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
- 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти влаштували протест проти телемосту.
- Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що покарати канали і провайдерів за телеміст пропаганди можна тільки після ефіру.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.
- Пізніше 8 липня телеканал скасував телемарафон через погрози фізичної розправи.