На NewsOne розповіли, яким мав бути телеміст із каналом Кремля

Джерело: висловлювання генерального продюсера телеканалу NewsOne Василя Голованова на своїй сторінці в Facebook.

Телемарафон "Треба поговорити" між українським телеканалом NewsOne і пропагандистським каналом "Россия24" мав проходити без участі тих, хто сумнівається, що Крим і Донбас - це Україна.

Голованов підкреслив, що це жорстка і безкомпромісна позиція команди телеканалу.

Пряма мова: "Телеміст замислювався як журналістський проект без політики. Без присутності в студії політологів, політиків, пропагандистів. Без тих, хто сумнівається в тому, що Крим і Донбас - це Україна".

"Наша умова російській стороні - в студії не повинно бути пропагандистів. Не повинно бути тих, хто знаходиться під санкціями України, США, ЄС. Так навіть телеведучі не повинні бути політичними (Андрій Малахов і Марія Ситтель)".

"Окремо відзначу, що заява і анонс Дмитра Кисельова стали новиною і для мене. Він не причетний до організації телемарафону і, переконаний, нашкодив діалогу, а не допоміг його початку".

"Зараз в Росії перебуває понад 3 мільйонів українців. Хтось там вже давно, хтось поїхав після 2014 року, хтось їздить регулярно туди-назад. За всі 5 років конфлікту з ними ніхто не говорив. Журналістський телеміст - це чесна розмова звичайних людей без підставних людей в студії".

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