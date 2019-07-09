Знятий із виборів Кузьмін подав позов на Парубія

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Рената Кузьміна до голови Верховної Ради й кандидата у народні депутати Андрія Парубія.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Серед вимог позову – визнання протиправним звернення Андрія Парубія до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Державної прикордонної служби з вимогою надати відомості щодо проживання Рената Кузьміна протягом останніх 5 років на території України та перетину ним кордону.

"Позивач оскаржує дії Андрія Парубія, які мали місце під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради 3 липня 2019 року, так як вважає, що Андрій Парубій як кандидат у народні депутати України перевищив надані йому законом повноваження голови ВРУ та народного депутата України", – йдеться у повідомленні.

Вирішують, чи відкривати провадження у справі.

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