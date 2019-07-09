Знятий із виборів Кузьмін подав позов на Парубія
До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Рената Кузьміна до голови Верховної Ради й кандидата у народні депутати Андрія Парубія.
Про це повідомляє прес-служба суду.
Серед вимог позову – визнання протиправним звернення Андрія Парубія до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Державної прикордонної служби з вимогою надати відомості щодо проживання Рената Кузьміна протягом останніх 5 років на території України та перетину ним кордону.
"Позивач оскаржує дії Андрія Парубія, які мали місце під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради 3 липня 2019 року, так як вважає, що Андрій Парубій як кандидат у народні депутати України перевищив надані йому законом повноваження голови ВРУ та народного депутата України", – йдеться у повідомленні.
Вирішують, чи відкривати провадження у справі.
Нагадаємо:
- 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна кандидатом в нардепи.
- Уже 5 липня ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати Рената Кузьміна, як до цього скасувала реєстрацію одіозних Андрія Клюєва та Анатолія Шарія, проти яких протестували люди.
- Підстави для цього, зокрема, надали правоохоронці: Служба безпеки України за запитом Парубія перевірила, чи перебували Андрій Клюєв, Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах. Свої висновки СБУ надала ЦВК.
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