Російські пранкери розіграли македонського прем'єра від імені Порошенка

Російські пранкери Володимир Кузнецов і Олексій Столяров (Вован і Лексус), опублікували відео розіграшу македонського прем'єр-міністра Зорана Заєва від імені колишнього президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На YouTube-каналі пранкерів повідомляється, що загалом відбулось три телефонні розмови до публікації цих пранків – наприкінці серпня 2018 року, у січні 2019 року та 20 квітня 2019 року. Заєв спілкувався з пранкерами про зовнішню політику – про російську агресію, відносини між Сербією і Косово, небезпечний вплив Росії на Балканах, а також відносини з ЄС і НАТО.

У розмові "Порошенко" каже Заєву, що має шоколадний бізнес в Україні, і хотів би розширити його у Македонії – наприклад, збудувати шоколадну фабрику. На що македонський прем’єр відповідає: "Будь ласка, приїжджайте до мене, не обов’язково з офіційним візитом, навіть у приватному порядку".

В одній з розмов "Порошенко" каже, що українські вчені "встановили", начебто українці – це стародавні шумери, а територія України в один період підпорядковувалася Александрії.

У відповідь македонський прем'єр сказав, що "читав про це". "Порошенко" додав, що Вінниця, звідки він родом, була заснована Александром Македонським. "Справа в тому, що йому подобалось вино звідти" - сказав пранкер.

"Порошенко" також переконував, що українські вчені встановили його родинні зв'язки Македонським. "Тому тепер я можу називатися Пітер Македонський", - заявив він.

"Але це лише коротка історія. Річ у тому що я хочу перейменувати своє місто у Східну Македонію", - додав "Порошенко", на що македонський прем'єр відповів: "Це цікаво у тому числі тому, що це пов’язано з історією. Не бачу причин, щоб хтось був проти".