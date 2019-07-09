Российские пранкеры разыграли македонского премьера от имени Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), опубликовали видео розыгрыша македонского премьер-министра Зорана Заева от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На YouTube-канале пранкеры сообщается, что в целом состоялось три телефонных разговора до публикации этих пранков – в конце августа 2018 года, в январе 2019 года и 20 апреля 2019 года. Заев общался с пранкерами о внешней политике - о российской агрессии, отношениях между Сербией и Косово, опасном влиянии России на Балканах, а также отношениях с ЕС и НАТО.

В разговоре "Порошенко" говорит Заеву, что у него есть шоколадный бизнес в Украине, и он хотел бы расширить его в Македонии – например, построить шоколадную фабрику. На что македонский премьер отвечает: "Пожалуйста, приезжайте ко мне, не обязательно с официальным визитом, даже в частном порядке".

В одном из разговоров "Порошенко" говорит, что украинские ученые "установили", как будто украинцы – это древние шумеры, а территория Украины в один период подчинялась Александрии.

В ответ македонский премьер сказал, что "читал об этом". "Порошенко" добавил, что Винница, откуда он родом, была основана Александром Македонским. "Дело в том, что ему нравилось вино оттуда", - сказал пранкер.

"Порошенко" также убеждал, что украинские ученые установили его родственные связи Македонским. "Поэтому теперь я могу называться Питер Македонский", - заявил он.

"Но это лишь короткая история. Дело в том, что я хочу переименовать свой город в Восточную Македонию", - добавил "Порошенко", на что македонский премьер ответил: "Это интересно в том числе потому, что это связано с историей. Не вижу причин, чтобы кто-то был против".