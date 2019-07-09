У Кремлі шкодують, що телеміст провалився: "Україна не готова"

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Вівторок, 9 липня 2019, 13:46

Джерело: "РИА Новости".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив жаль, що телеміст між Росією і Україною не відбувся.

Пряма мова: "Загалом ми, безумовно, шкодуємо, що цей телеміст не відбувся. Ми як і раніше вважаємо, що це була дуже хороша і правильна ініціатива двох телеканалів, але очевидно, поки українська сторона не готова до цього".

При цьому, на думку Пєскова в разі проведення телемосту "російська і українська сторони могли б обговорити "всі періоди" своїх відносин у новітній історії".

Чому це важливо: Російська Федерація з 2014 року здійснює збройну агресію щодо України: анексувала півострів Крим і підтримує незаконні збройні формування на Донбасі, де також воюють представники регулярних військ РФ. При цьому Росія заперечує присутність на Донбасі і називає це "внутрішньоукраїнським конфліктом".

Історія питання:

  • 7 липня російський пропагандист Дмитро Кісельов в ефірі "Росія 1" анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", заплановане на 12 липня спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука.
  • 8 липня активісти протестували під будівлею телеканалу "NewsOne" проти запланованого телемосту з "Росія 24".
  • NewsOne заявив, що скасовує телемарафон "Треба поговорити" з російським пропагандистським каналом через погрози фізичної розправи.
  • Генеральна прокуратура зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради через пропозиції українського телеканалу NewsOne влаштувати так званий телеміст "Треба поговорити" з російським пропагандистським каналом "Росія 24".

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Теми: Росія телебачення скандал


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