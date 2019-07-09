У Кремлі шкодують, що телеміст провалився: "Україна не готова"

Джерело: "РИА Новости".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив жаль, що телеміст між Росією і Україною не відбувся.

Пряма мова: "Загалом ми, безумовно, шкодуємо, що цей телеміст не відбувся. Ми як і раніше вважаємо, що це була дуже хороша і правильна ініціатива двох телеканалів, але очевидно, поки українська сторона не готова до цього".

При цьому, на думку Пєскова в разі проведення телемосту "російська і українська сторони могли б обговорити "всі періоди" своїх відносин у новітній історії".

Чому це важливо: Російська Федерація з 2014 року здійснює збройну агресію щодо України: анексувала півострів Крим і підтримує незаконні збройні формування на Донбасі, де також воюють представники регулярних військ РФ. При цьому Росія заперечує присутність на Донбасі і називає це "внутрішньоукраїнським конфліктом".

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