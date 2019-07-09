Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі шкодують, що телеміст провалився: "Україна не готова"

Вівторок, 9 липня 2019, 13:46

Джерело: "РИА Новости".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив жаль, що телеміст між Росією і Україною не відбувся.

Пряма мова: "Загалом ми, безумовно, шкодуємо, що цей телеміст не відбувся. Ми як і раніше вважаємо, що це була дуже хороша і правильна ініціатива двох телеканалів, але очевидно, поки українська сторона не готова до цього".

При цьому, на думку Пєскова в разі проведення телемосту "російська і українська сторони могли б обговорити "всі періоди" своїх відносин у новітній історії".

Чому це важливо: Російська Федерація з 2014 року здійснює збройну агресію щодо України: анексувала півострів Крим і підтримує незаконні збройні формування на Донбасі, де також воюють представники регулярних військ РФ. При цьому Росія заперечує присутність на Донбасі і називає це "внутрішньоукраїнським конфліктом".

Історія питання:

  • 7 липня російський пропагандист Дмитро Кісельов в ефірі "Росія 1" анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", заплановане на 12 липня спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука.
  • 8 липня активісти протестували під будівлею телеканалу "NewsOne" проти запланованого телемосту з "Росія 24".
  • NewsOne заявив, що скасовує телемарафон "Треба поговорити" з російським пропагандистським каналом через погрози фізичної розправи.
  • Генеральна прокуратура зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради через пропозиції українського телеканалу NewsOne влаштувати так званий телеміст "Треба поговорити" з російським пропагандистським каналом "Росія 24".

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіятелебаченняскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
Усі новини...
Реклама: