У Кремлі шкодують, що телеміст провалився: "Україна не готова"
Джерело: "РИА Новости".
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив жаль, що телеміст між Росією і Україною не відбувся.
Пряма мова: "Загалом ми, безумовно, шкодуємо, що цей телеміст не відбувся. Ми як і раніше вважаємо, що це була дуже хороша і правильна ініціатива двох телеканалів, але очевидно, поки українська сторона не готова до цього".
При цьому, на думку Пєскова в разі проведення телемосту "російська і українська сторони могли б обговорити "всі періоди" своїх відносин у новітній історії".
Чому це важливо: Російська Федерація з 2014 року здійснює збройну агресію щодо України: анексувала півострів Крим і підтримує незаконні збройні формування на Донбасі, де також воюють представники регулярних військ РФ. При цьому Росія заперечує присутність на Донбасі і називає це "внутрішньоукраїнським конфліктом".
Історія питання:
- 7 липня російський пропагандист Дмитро Кісельов в ефірі "Росія 1" анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", заплановане на 12 липня спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука.
- 8 липня активісти протестували під будівлею телеканалу "NewsOne" проти запланованого телемосту з "Росія 24".
- NewsOne заявив, що скасовує телемарафон "Треба поговорити" з російським пропагандистським каналом через погрози фізичної розправи.
- Генеральна прокуратура зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради через пропозиції українського телеканалу NewsOne влаштувати так званий телеміст "Треба поговорити" з російським пропагандистським каналом "Росія 24".
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