Активісти палять фаєри біля офісу NewsOne у Києві
У Києві біля будівлі телеканалу NewsOne почалася акція протесту проти так званого "телемосту" з російським пропагандистським телеканалом.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За даними агентства, близько 20:00 понеділка біля будівлі телеканалу NewsOne зібралося близько 150 людей, переважно активістів партії "Національний корпус" та інших націоналістичних організацій.
На початку мітингу його учасники закидали територію телеканалу фаєрами і вибуховими пакетами
Потім з імпровізованої трибуни почали виступати активісти. Вони покладають відповідальність за те, що в Україні працюють проросійські ЗМІ, на президента і Верховну Раду.
Також учасники мітингу вимагають притягнути до кримінальної відповідальності голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
Крім того, активісти закликають українців прийти у вівторок, 9 липня, на 10:00 до будівлі Нацради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою відібрати ліцензію у телеканалу NewsOne.
Наразі територія телеканалу оточена співробітниками поліції і Національної гвардії - всього близько 200 правоохоронців. Також на прилеглих вулицях розміщені автобуси і автозаки правоохоронців.
Співробітники поліції не вдаються до будь-яких дій щодо мітингувальників. На місці присутній начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Нагадаємо:
- 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
- 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти влаштували протест проти телемосту.
- Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що покарати канали і провайдерів за телеміст пропаганди можна тільки після ефіру.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.
- Пізніше 8 липня телеканал скасував телемарафон через погрози фізичної розправи.
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