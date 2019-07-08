Активісти палять фаєри біля офісу NewsOne у Києві

У Києві біля будівлі телеканалу NewsOne почалася акція протесту проти так званого "телемосту" з російським пропагандистським телеканалом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними агентства, близько 20:00 понеділка біля будівлі телеканалу NewsOne зібралося близько 150 людей, переважно активістів партії "Національний корпус" та інших націоналістичних організацій.

На початку мітингу його учасники закидали територію телеканалу фаєрами і вибуховими пакетами

Потім з імпровізованої трибуни почали виступати активісти. Вони покладають відповідальність за те, що в Україні працюють проросійські ЗМІ, на президента і Верховну Раду.

Фото: Semen Kabakaev / Facebook

Також учасники мітингу вимагають притягнути до кримінальної відповідальності голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Крім того, активісти закликають українців прийти у вівторок, 9 липня, на 10:00 до будівлі Нацради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою відібрати ліцензію у телеканалу NewsOne.

Наразі територія телеканалу оточена співробітниками поліції і Національної гвардії - всього близько 200 правоохоронців. Також на прилеглих вулицях розміщені автобуси і автозаки правоохоронців.

Співробітники поліції не вдаються до будь-яких дій щодо мітингувальників. На місці присутній начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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