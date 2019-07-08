Луценко: Всіх, від власника NewsOne до ведучого, викликали на допит

Генеральна прокуратура зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради через пропозицію українського телеканалу NewsOne влаштувати телеміст "Надо поговорить" з російським пропагандистським каналом "Россия 24".

Про це у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"В зв‘язку з намірами провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України", - написав він.

За його словами, усі "причетні, від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс, викликані на допит".

"Готується подання до суду про арешт активів (телеканалу - ред.)", - заявив генпрокурор.

Пізніше речниця генпрокурора Лариса Сарган додала у соцмережі, що йдеться про допит офіційного власника NewsOne нардепа Тараса Козака та про анонсованого з української сторони ведучого Василя Голованова.

"Слідчим ГСУ СБУ процесуальним керівником надано доручення щодо допиту власника телеканалу "NewsOne" Тараса Козака та генерального продюсера телеканалу Василя Голованова, а також проведення необхідних слідчих (розшукових) дій", - написала Сарган.

Луценко уточнив, що повістки посадовцям каналу виписані на 10 липня. Йдеться не лише про Козака та Голованова, а й про інше керівництво NewsOne.

За словами Луценка, слідство встановило зв'язок між каналом та російським ПАТ "Промсвязьбанк", який фінансує та обслуговує державне оборонне замовлення Росії.

Зокрема, ГПУ і СБУ здобуто інформацію про те, що одна й та ж фізична особа є керівником кіпрських юридичних кампаній - бенефіціарних власників NewsOne та "Промсвязьбанку".

Луценко вважає це достатнім доказом для скликання засідання РНБО та введення санкцій проти каналу, зокрема, анулювання ліцензій, заборону на мовлення на території України.

За фактом "телемарафону" генпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 ККУ (закінчений замах на державну зраду).

Досудовим розслідуванням займеться головне слідче управління СБУ.

Козака вважають соратником кума російського президента Віктора Медведчука. До холдингу Козака входять телеканали "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Як зазначалося, телеведучим так званого телемарафону з українського боку мав бути генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов, а з боку РФ - Андрій Малахов.

Інформацію про проведення телемосту озвучив ведучий програми "Вести недели" на російському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов.

Нагадаємо: