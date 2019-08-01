ГПУ завершила розслідувати "розкрадання" Ющенка
Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завершило слідство щодо екс-президента Віктора Ющенка у справі виведення з державної власності резиденції "Межигір’я".
Про це повідомив начальник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Родіонов, пише "Укрінформ".
"Розслідування у справі Віктора Ющенка уже завершене. Наразі адвокати ознайомлюються з матеріалами справ. Ми готуємося до передачі обвинувального акту в суд", - сказав він.
За словами Родіонова, свідками у цій справі проходять колишні перші особи держави часів президентства Ющенка.
Зокрема, мова йде про одного з прем’єр-міністрів, однак прізвище не уточнив.
Прем’єрами у період президентства Ющенка були Віктор Янукович, Юрій Єхануров та Юлія Тимошенко.
Родіонов також сказав, що ГПУ оскаржила у Київському апеляційному суді вже другу відмову Печерського суду Києва арештовувати майно Ющенка.
Нагадаємо:
- Генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна у рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році.
- Йдеться про заволодіння комплексом відпочинку "Пуща Водиця" урочища "Межигір’я" за попередньою змовою групою осіб з прем’єр – міністром, міністром охорони навколишнього середовища і головою НАК "Надра України".
- Вартість майна оцінюється у 540 млн грн.
- 28 травня постановою прокурора матеріали щодо Ющенка виділено в окреме провадження.
- Ющенко відкидає звинувачення Генеральної прокуратури. Він уже був на допиті в ГПУ.
- 5 липня стало відомо, що ГПУ просить суд накласти арешт на майно Ющенка.