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ГПУ завершила розслідувати "розкрадання" Ющенка   

Четвер, 1 серпня 2019, 16:08

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завершило слідство щодо екс-президента Віктора Ющенка у справі виведення з державної власності резиденції "Межигір’я".

Про це повідомив начальник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Родіонов, пише "Укрінформ".

"Розслідування у справі Віктора Ющенка уже завершене. Наразі адвокати ознайомлюються з матеріалами справ. Ми готуємося до передачі обвинувального акту в суд", - сказав він.

За словами Родіонова, свідками у цій справі проходять колишні перші особи держави часів президентства Ющенка.

Зокрема, мова йде про одного з прем’єр-міністрів, однак прізвище не уточнив.

Прем’єрами у період президентства Ющенка були Віктор Янукович, Юрій Єхануров та Юлія Тимошенко.

Родіонов також сказав, що ГПУ оскаржила у Київському апеляційному суді вже другу відмову Печерського суду Києва арештовувати майно Ющенка.

Нагадаємо:

  • Генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна у рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році.
  • Йдеться про заволодіння комплексом відпочинку "Пуща Водиця" урочища "Межигір’я" за попередньою змовою групою осіб з прем’єр – міністром, міністром охорони навколишнього середовища і головою НАК "Надра України".
  • Вартість майна оцінюється у 540 млн грн.
  • 28 травня постановою прокурора матеріали щодо Ющенка виділено в окреме провадження.
  • Ющенко відкидає звинувачення Генеральної прокуратури. Він уже був на допиті в ГПУ.
  • 5 липня стало відомо, що ГПУ просить суд накласти арешт на майно Ющенка.

Українська правда

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Теми: ЮщенкоГенпрокуратурасуд
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