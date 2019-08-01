ГПУ завершила розслідувати "розкрадання" Ющенка   

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завершило слідство щодо екс-президента Віктора Ющенка у справі виведення з державної власності резиденції "Межигір’я".

Про це повідомив начальник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Родіонов, пише "Укрінформ".

"Розслідування у справі Віктора Ющенка уже завершене. Наразі адвокати ознайомлюються з матеріалами справ. Ми готуємося до передачі обвинувального акту в суд", - сказав він.

За словами Родіонова, свідками у цій справі проходять колишні перші особи держави часів президентства Ющенка.

Зокрема, мова йде про одного з прем’єр-міністрів, однак прізвище не уточнив.

Прем’єрами у період президентства Ющенка були Віктор Янукович, Юрій Єхануров та Юлія Тимошенко.

Родіонов також сказав, що ГПУ оскаржила у Київському апеляційному суді вже другу відмову Печерського суду Києва арештовувати майно Ющенка.

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