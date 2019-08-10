Телеканал екс-президента Киргизстану арештували
Субота, 10 серпня 2019, 01:26
У Киргизстані силовики арештували телеканал, що належить арештованому колишньому президентові країни Алмазбекові Атамбаєву.
Про це з посиланням на джерела передає киргизька служба Радіо Свобода.
Прес-служба МВС Киргизстану підтвердила, що на майно телеканалу "Апрель" і компанію "Медіа-форум" за рішенням суду накладено арешт.
За словами генерального директора телеканалу Дмитра Ложникова, останні три дні ефірну трансляцію каналу вимкнули по всьому Киргизстанові під різними приводами. Ложников пообіцяв продовжити роботу телеканалу і після арешту його офісу.
Телеканал, і будівля АТ "Медіа-форум" належать Алмазбекові Атамбаєву, колишньому президентові Киргизстану, якого затримали за день до того, 8 серпня.
Нагадаємо:
- 8 серпня по обіді прихильники Атамбаєва звільнили заручників в обмін на відновлення владою електропостачання та зв'язку в селі. Бійців спецназу вивезли з резиденції представники держкомітету нацбезпеки Киргизстану.
- Спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію Атамбаєва. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.
- Під час зіткнень постраждали 52 людини, один спецназівець помер. За версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.
- Силовики залишили Кой-Таш близько 3:30 ночі в четвер, 8 серпня. Затримати екс-президента не вдалося.
- Нинішній президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що Атамбаєв порушив конституцію, вчинивши збройний опір силовикам.