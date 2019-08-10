Телеканал екс-президента Киргизстану арештували

У Киргизстані силовики арештували телеканал, що належить арештованому колишньому президентові країни Алмазбекові Атамбаєву.

Про це з посиланням на джерела передає киргизька служба Радіо Свобода.

Прес-служба МВС Киргизстану підтвердила, що на майно телеканалу "Апрель" і компанію "Медіа-форум" за рішенням суду накладено арешт.

За словами генерального директора телеканалу Дмитра Ложникова, останні три дні ефірну трансляцію каналу вимкнули по всьому Киргизстанові під різними приводами. Ложников пообіцяв продовжити роботу телеканалу і після арешту його офісу.

Телеканал, і будівля АТ "Медіа-форум" належать Алмазбекові Атамбаєву, колишньому президентові Киргизстану, якого затримали за день до того, 8 серпня.

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