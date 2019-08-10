Телеканал екс-президента Киргизстану арештували

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Субота, 10 серпня 2019, 01:26

У Киргизстані силовики арештували телеканал, що належить арештованому колишньому президентові країни Алмазбекові Атамбаєву.

Про це з посиланням на джерела передає киргизька служба Радіо Свобода.

Прес-служба МВС Киргизстану підтвердила, що на майно телеканалу "Апрель" і компанію "Медіа-форум" за рішенням суду накладено арешт.

За словами генерального директора телеканалу Дмитра Ложникова, останні три дні ефірну трансляцію каналу вимкнули по всьому Киргизстанові під різними приводами. Ложников пообіцяв продовжити роботу телеканалу і після арешту його офісу.

Телеканал, і будівля АТ "Медіа-форум" належать Алмазбекові Атамбаєву, колишньому президентові Киргизстану, якого затримали за день до того, 8 серпня.

Нагадаємо:

  • 8 серпня по обіді прихильники Атамбаєва звільнили заручників в обмін на відновлення владою електропостачання та зв'язку в селі. Бійців спецназу вивезли з резиденції представники держкомітету нацбезпеки Киргизстану. 
  • Спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію Атамбаєва. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.
  • Під час зіткнень постраждали 52 людини, один спецназівець помер. За версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.
  • Силовики залишили Кой-Таш близько 3:30 ночі в четвер, 8 серпня. Затримати екс-президента не вдалося.
  • Нинішній президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що Атамбаєв порушив конституцію, вчинивши збройний опір силовикам.

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Теми: телебачення арешт


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