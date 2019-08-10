Телеканал экс-президента Киргизии арестовали

В Киргизии силовики арестовали телеканал, принадлежащий арестованному бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

Об этом со ссылкой на источники передает киргизская служба Радио Свобода.

Пресс-служба МВД Киргизии подтвердила, что на имущество телеканала "Апрель" и акционерного общества "Медиа-форум" по решению суда наложен арест.

По словам генерального директора телеканала Дмитрия Ложникова, в последние три дня эфирную трансляцию канала выключили по всему Кыргызстана под различными предлогами. Ложников пообещал продолжить работу телеканала и после ареста его офиса.

И телеканал, и здание АО "Медиа-форум" принадлежат Алмазбек Атамбаев, бывшему президенту Киргизии, которого задержали за день до того, 8 августа.

Напомним: