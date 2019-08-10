Телеканал экс-президента Киргизии арестовали
В Киргизии силовики арестовали телеканал, принадлежащий арестованному бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.
Об этом со ссылкой на источники передает киргизская служба Радио Свобода.
Пресс-служба МВД Киргизии подтвердила, что на имущество телеканала "Апрель" и акционерного общества "Медиа-форум" по решению суда наложен арест.
По словам генерального директора телеканала Дмитрия Ложникова, в последние три дня эфирную трансляцию канала выключили по всему Кыргызстана под различными предлогами. Ложников пообещал продолжить работу телеканала и после ареста его офиса.
И телеканал, и здание АО "Медиа-форум" принадлежат Алмазбек Атамбаев, бывшему президенту Киргизии, которого задержали за день до того, 8 августа.
Напомним:
- 8 августа после обеда сторонники Атамбаева отпустили заложников в обмен на восстановление властями электроснабжения и связи в селе. Бойцов спецназа увезли из резиденции представители госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.
- Спецназ Кыргызстана дважды штурмовал резиденцию Атамбаева. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложникишестерых оперативников.
- В ходе столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец, раненный при штурме, скончался. По версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.
- Силовики покинули Кой-Таш около 3:30 ночи в четверг, 8 августа. Задержать экс-президента не удалось.
- Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.
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